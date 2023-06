Il y a un quart de siècle, il devenait la première aire marine protégée du Québec, et c’est toujours aujourd'hui l’une des seules au Canada. Son but : protéger l’habitat du béluga.

Il faut en être fier , affirme Marie-Sophie Giroux, gestionnaire des relations externes par intérim de l’Unité de gestion du Saguenay–Saint-Laurent.

Les centres administrés par Parcs Canada ouvrent au public samedi, alors que la saison touristique s'amorce.

Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent est divisé en trois zones : l’estuaire moyen au large de Charlevoix, le fjord du Saguenay au large du Bas-Saint-Laurent et l’estuaire maritime au large de la Côte-Nord.

Compte tenu de l’immensité du parc marin, les visiteurs peuvent s’attendre à des expériences bien différentes d’un site à l’autre.

Le Centre d’interprétation de Pointe-Noire, à Baie-Sainte-Catherine, dans Charlevoix, est en hauteur. C’est donc un lieu de prédilection pour observer les bélugas.

C’est l’inverse au Centre de découverte du milieu marin, aux Escoumins. Marie-Sophie Giroux indique que l'on peut plonger dans les eaux marines en apnée nordique.

Au Centre d’interprétation et d’observation du Cap-Bon-Désir, une ancienne station de phare, on allie culture et plein air, souligne Mme Giroux. Apportez des vêtements chauds, un pique-nique et des jumelles et vous aurez une chance de voir des baleines assez proches , promet-elle.

La tâche de Parcs Canada, explique Marie-Sophie Giroux, est de trouver l'équilibre entre la protection des écosystèmes et offrir des expériences uniques aux gens qui le visitent . C’est sans compter les nombreuses recherches qui s’y déroulent.

« On appelle ça un laboratoire à ciel ouvert. » — Une citation de Marie-Sophie Giroux, gestionnaire des relations externes par intérim de l’Unité de gestion du Saguenay–Saint-Laurent.

L'histoire remonte à plus loin encore

Éric Pelletier est professeur émérite de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER). L’histoire complète commence bien avant 1998 , explique-t-il. Son implication commence dans le Saguenay dès les années 1970, comme chercheur.

Dans les années 1980, il fait partie de ceux qui constatent le déclin du béluga, dont il reste à peine plus de 400 individus. Il n’y avait pas de parc, pas rien pour les protéger , raconte-t-il. Heureusement, l’idée de la création d'un parc marin chemine assez lentement, mais quand même .

Une campagne pour la protection du béluga, très populaire à l’époque, se souvient le professeur émérite, aide à faire accepter le projet aux deux paliers de gouvernement. L’idée est officiellement acceptée par Québec et Ottawa en 1995, selon M. Pelletier. Trois ans de travaux préparent le parc marin à son envol, qui aura lieu en 1998.

Aujourd’hui, il y aurait quelque 1000 individus de béluga, selon le chercheur à la retraite. Mais on est encore très inquiets pour la population , précise-t-il, notamment à cause de hauts taux de mortalité chez les femelles et les jeunes.

Les recherches faites dans le parc marin ont d’ailleurs mené à l'adoption de mesures concrètes pour protéger ces deux groupes. La fermeture de la Baie-Sainte-Marguerite à la navigation du 21 juin au 21 septembre vise à créer une bulle de tranquillité à ce moment de l’année pour les femelles et les jeunes bélugas, explique Marie-Sophie Giroux.

De grands changements à venir

Tant dans le fleuve lui-même que dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, les prochaines années seront pleines de bouleversements.

Les eaux du fleuve se réchauffent, constatent les scientifiques de l’Institut Maurice-Lamontagne. Ça affecte certaines espèces marines, et ce pourrait peut-être aussi être le cas des bélugas, suggère Éric Pelletier.

Rien n’est encore gagné pour la survie du béluga, donc. Le parc marin ne couvre même pas 40 % de l’habitat du béluga. Une grande partie de ses lieux d’alimentation et de mise bas ne sont pas dans le parc , avertit M. Pelletier.

Or, ce ne serait qu’une question de temps avant que ça change, pour le mieux.

Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent devrait grandir dans les années à venir. Selon l’annonce faite par Québec et Ottawa en mars, il pourrait quadrupler de superficie. Cet agrandissement, s’il se concrétise, ferait en sorte que le parc marin engloberait l’habitat essentiel du béluga.

Des séances de consultation sont prévues à cet effet prochainement. Le professeur émérite, lui, espère voir ce nouveau pas dans la protection du béluga se concrétiser en 2025.