Six piscines extérieures de Calgary rouvrent au public ce week-end

Avis aux amateurs de baignade : six des huit piscines extérieures de Calgary rouvrent leurs portes samedi pour la période estivale.

Nous avions plus de 105 000 visiteurs l’an dernier , se réjouit Jennifer Jensen, directrice générale de l’association des piscines extérieures de Calgary, Outdoor Swimming Pools Association. C’est une belle baignade en extérieur. [Les piscines] sont amusantes et elles sont ouvertes à tous , ajoute-t-elle.

Même si la pataugeoire de Stanley Park restera fermée, sa piscine principale sera accessible au public dès samedi, soutient Jennifer Jensen.

Les piscines extérieures des quartiers Forest Lawn et South Calgary resteront pour leur part fermées jusqu’en juillet. On a eu des problèmes d’approvisionnement de produits nécessaires pour leur maintenance. On y est presque , dit Jennifer Jensen.

La directrice générale ne prévoit par contre pas d’enjeux de personnel cet été. Nos employés sont principalement des étudiants d’université, ils recherchent un emploi à cette période , assure-t-elle.