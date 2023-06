Des motocyclistes sur la route pour aider financièrement les maisons de soins palliatifs

L'événement qui vise à amasser de l'argent au profit des maisons de soins palliatifs réuni environ 250 participants, selon les organisateurs.

La tournée a débuté de La Sarre à midi samedi pour finir à Amos, en passant par Rouyn-Noranda.

Le président de l'organisme à but non lucratif la Randonnée du Réfléchi, Marc Alarie, affirme que la cause tient beaucoup à cœur les participants.

La cause touche tout le monde. Quand tu as vécu un deuil, tu comprends facilement c'est quoi le départ pour l'être cher qui s'en va puis la famille et les amis qui restent vivent le deuil du départ. Et quand que tu vois qu'est-ce qu'une maison de soins palliatifs peut offrir pour ces gens-là, le cheminement est beaucoup plus facile, l'acceptation pour la personne qui est malade ou qui s'en va, l'acceptation de fin de vie pour elle est plus facile de laisser aller. C'est une cause sociale , explique le responsable.

Marc Alarie dit que d'autres événements se tiennent tout au long de l'année pour compléter la collecte de fonds qui avoisine 100 000 $.