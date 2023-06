Un premier atelier de peinture sur céramique dans la région

L’atelier créatif Céramuze de La Baie a officiellement ouvert ses portes, samedi. Il est possible d’y réserver une place pour peindre une pièce de céramique au choix, ou encore pour participer à des ateliers de façonnage. Il s'agit du premier établissement du genre dans la région.

On a deux créneaux, a expliqué la propriétaire, Fannie Girard. Le décor sur céramique, la peinture en famille, en solo ou entre amis. Et aussi, j’ai des ateliers de tour de poterie, j’ai quatre tours de poterie en atelier. J’ai aussi tout l’aspect façonnage qu’on peut travailler avec l’argile, comme quand on avait notre regard d’enfant.

Des tours de poterie ont également été aménagées pour offrir des cours. Photo : Radio-Canada / Courtoisie : Fannie Girard

Des ateliers du même genre sont déjà bien populaires à Québec et à Montréal. Fannie Girard a remarqué une hausse d’intérêt pour la poterie dans la région. J’ai l’impression aussi que les gens retrouvent quelque chose dans le toucher. C’est un retour à la terre. Oui, je constate un énorme engouement pour ce médium-là.

Un spa pour l’âme

La propriétaire, qui est également travailleuse sociale de métier, estime que la poterie peut apporter des bienfaits aux personnes aux prises avec des troubles anxieux. Elle qualifie son atelier de spa pour l’âme . Après avoir travaillé avec une clientèle très vulnérable une bonne partie de ma carrière, ce que je voulais, c’est encore prendre soin des gens. Encore être proche des gens, encore être capable de leur permettre d’être au meilleur d’eux-mêmes.

L'atelier de Fannie Girard ouvrait officiellement ses portes samedi. Photo : Radio-Canada / Courtoisie : Fannie Girard

Elle précise toutefois que son approche n’est pas thérapeutique.

Comme j’ai des collègues qui le font avec le sport ou avec la zoothérapie, c’est certain qu’il y a des art-thérapeutes qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Donc, moi, ce n'est pas quelque chose que je vais faire, ce n’est vraiment de la thérapie que, moi, je souhaite faire.

D'après une entrevue de Catherine Doucet