Les citoyens de Ville-Marie célèbrent la réouverture du parc des Clubs

Animation, pique-nique, spectacle et essai de jeux sont au programme pour célébrer cette grande réouverture. La population peut aussi découvrir les nouveaux modules de jeux pour les enfants ainsi que des modules pour les aînés.

« Quand on regarde le résultat final aujourd’hui, les gens sont très heureux et nous aussi. » — Une citation de Martin Lefebvre, maire de Ville-Marie

Il faut savoir qu’il y a eu une consultation faite par notre directrice des loisirs et des espaces verts avec plusieurs groupes communautaires, les jeunes et le club de l’âge d’or pour nous assurer d’avoir un développement au goût du jour, mais aussi qui puisse intéresser toutes ces clientèles , fait valoir le maire Lefebvre.

Ce dernier rappelle que le parc municipal avait été fermé pour des raisons de sécurité. Les modules de jeux devaient être remplacés l’an dernier, mais des retards importants dans la livraison des modules sont toutefois venus contrecarrer les plans de la Ville de Ville-Marie.

Martin Lefebvre, maire de Ville-Marie. (Archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

On aurait bien voulu le réaliser pour l’été passé, c’est ce qui était prévu, mais on a été incapables de le faire, faute de jeux disponibles. On avait notre financement. Ce sont près de 500 000 dollars que les élus de Ville-Marie ont fait le choix d’investir dans ce projet de 750 000 dollars pour s’assurer d’avoir des jeux au goût du jour , souligne Martin Lefebvre.

Le ministère des Affaires municipales, la MRC de Témiscamingue, Desjardins et Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue ont aussi contribué au projet.

D’autres phases

Les travaux inaugurés ce samedi constituent la phase 1 d’un plan directeur qui prévoit aussi le réaménagement du terrain de baseball, du skate park et de l’espace camping sans service.

C’est un projet avoisinant 3,7 millions de dollars. Il y a aussi un espace vert avec des tables et un espace pour marcher qu’on aimerait bien pouvoir glacer l’hiver. On a tout près de 1 kilomètre de sentiers pédestres à travers le parc. Ce sont les projets qui s’en viennent pour les étés 2024 et 2025. Ce sont des décisions qu’on va prendre au fur et à mesure que les soumissions sortiront, parce que les coûts sont rarement à la baisse , indique Martin Lefebvre.

Québec et Ottawa ont déjà confirmé chacun des aides financières de plus de 1 million de dollars dans la réalisation de ce projet.