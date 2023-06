Le conflit qui fait rage au Soudan depuis deux mois entre l'armée et les paramilitaires a provoqué le déplacement de plus d'un million d'enfants, dont plus du quart au Darfour, région coupée de toute communication et au bord d'un « désastre humanitaire », a prévenu l'ONU.

Depuis le 15 avril, les combats opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), dirigés par le général Mohamed Hamdane Daglo, ont plongé le Soudan, déjà l'un des pays les plus pauvres au monde, dans une crise inextricable.

À Khartoum, les frappes aériennes se sont intensifiées ces deux derniers jours, ont affirmé des témoins à l'Agence France-Presse (AFP).

Samedi, elles ont de nouveau visé des quartiers résidentiels du sud de la capitale, causant la mort de 17 civils incluant 5 enfants et en blessant 11 autres , selon le comité de résistance local, une des cellules militantes qui organisent l'entraide entre les habitants de Khartoum. À ce stade, l' AFP n'a pas été en mesure de confirmer ce bilan auprès de sources indépendantes.

Les FSR , qui accusent l'armée de cibler spécifiquement des quartiers résidentiels, ont affirmé avoir abattu samedi un avion de chasse de l'armée. Sur une vidéo partagée par les paramilitaires sur Twitter samedi, on peut voir des maisons en briques détruites et des couvertures qui recouvrent ce qui semble être des cadavres.

Les balles feront office de médiation entre l'armée et les paramilitaires, a déclaré le général Yasser Atta, adjoint du chef de l'armée, dans une vidéo publiée vendredi sur le compte Facebook de l'armée régulière.

Des tirs avec divers types d'armes ont également été signalés par des habitants du sud de Khartoum, tandis que dans la banlieue nord résonnent des tirs de roquettes et d'artillerie lourde , ont affirmé des témoins à l' AFP .

Depuis le 15 avril, les combats opposant l'armée aux paramilitaires ont plongé le Soudan, dont la capitale, Khartoum, dans une crise inextricable. Photo : Reuters / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

La situation humanitaire empire

Dans ce chaos, des quartiers entiers de la capitale sont privés d'eau potable et l'électricité ne fonctionne que quelques heures par semaine. La situation humanitaire ne fait qu'empirer : les hôpitaux dans les zones d'affrontements ne fonctionnent que partiellement, quand ils ne sont pas fermés.

Deux mois de guerre ont aussi entraîné le déplacement de plus d'un million d'enfants, tandis que 330 autres ont été tués et plus de 1900 ont été blessés , a déclaré le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) jeudi dans un communiqué.

La représentante de l' UNICEF au Soudan, Mandeep O'Brien, a dénoncé le cauchemar implacable dans lequel sont piégés les enfants qui portent le fardeau le plus lourd de cette crise .

Les enfants représentent plus de la moitié des 45 millions de Soudanais et selon l' UNICEF , plus de 13,6 millions d'entre eux ont besoin d'aide humanitaire.

Parmi ces enfants, 620 000 souffrent de malnutrition aiguë et la moitié pourraient succomber si aucune aide n'est apportée, selon l'organisation.

Au Darfour, où les témoignages sur des violences de grande ampleur contre les civils se multiplient, 270 000 enfants ont été déplacés par le conflit , rapporte l' UNICEF .

Il ne reste plus grand-chose pour soigner des patients à l'hôpital de El-Geneina, au Darfour-Ouest. Photo : Reuters / ABBAS HUSSEIN ALTOM

Déjà dévastée dans les années 2000 par une guerre civile particulièrement sanglante, cette vaste région de l'ouest du Soudan se dirige vers un nouveau désastre humanitaire que le monde doit empêcher, a plaidé jeudi le responsable de l' ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths.

Vendredi, le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé être parvenu à y distribuer de la nourriture à plus de 375 000 personnes .

Le chef de la mission de l' ONU au Soudan, Volker Perthes, s'était dit mardi particulièrement alarmé par la situation au Darfour où les violences pourraient constituer des crimes contre l'humanité .

Le chef de l'armée a accusé jeudi les FSR d'avoir capturé et tué le gouverneur de l'État du Darfour-Ouest, Khamis Abdullah Abakar, après un entretien où il critiquait les paramilitaires.

Les FSR ont nié être responsables, mais selon l' ONU , des récits convaincants de témoins attribuent cet acte aux milices arabes et aux FSR .

Depuis le début des combats, plus de 149 000 personnes ont fui vers le Tchad, d'après l' ONU .

Rien que ces derniers jours, 6000 personnes ont fui la ville d'El-Geneina (Darfour-Ouest) pour trouver refuge dans la ville d'Adré au Tchad, a indiqué MSF samedi.

Parmi eux, 622 blessés fuyant les combats en cours au Darfour ont été pris en charge ces trois derniers jours à l'hôpital d'Adré, a ajouté l' ONG dans un communiqué.

Plus de 2000 morts en 2 mois

Les violences au Soudan ont fait, depuis leur déclenchement, plus de 2000 morts, selon le dernier bilan de l' ONG ACLED. Plus de 2,2 millions de personnes ont été déplacées par le conflit, parmi lesquelles plus d'un million en provenance de Khartoum, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Plus de 528 000 réfugiés ont trouvé refuge dans les pays voisins.

Après deux mois de conflit, aucun scénario de retour à la paix ne se profile à l'horizon.

À Khartoum, des témoins ont fait état à l'Agence France-Presse (AFP) vendredi de frappes aériennes de l'armée dans la banlieue nord, auxquelles ont répondu des batteries antiaériennes des FSR .

Des quartiers entiers de la capitale n'ont plus d'eau potable et l'électricité y fonctionne quelques heures par semaine.

Au Kordofan du Sud, des témoins ont signalé une attaque des paramilitaires contre un poste de police, tandis qu'à El-Obeid, au Kordofan du Nord, des combats ont lieu entre l'armée et les paramilitaires, selon des témoins.