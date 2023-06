Une cérémonie des finissants du CSF sous le signe de la fierté francophone

C’était une journée de célébration pour ces élèves du CSF , leurs familles et leurs amis. Il s'agissait du premier rassemblement de ce genre depuis 2019.

Les jeunes de 12e année des écoles du CSF , venus des quatre coins de la province, se sont réunis à la SFU pour célébrer l’obtention de leur diplôme d’études secondaires.

Quatre finissants de l'École des Pionniers, de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, sont à la cérémonie de remise des diplômes. Photo : Radio-Canada / Julie Carpentier

La finissante Alegria Rohlfs, de l’École Jules-Verne à Vancouver, a déclaré avec enthousiasme : C’est la fin d’une époque très importante pour tout le monde, et c’est mon tour à moi de célébrer ça.

Les finissants ont pu profiter d’ateliers sur la vie postsecondaire, et d’une cérémonie de remise des diplômes en milieu d'après-midi. La journée s'est conclue par une soirée de gala pour célébrer leurs accomplissements.

Christopher McLachian-Brown, Chloé Malenfant et Oscar Willems, de l'École secondaire de Nelson, sont venus rencontrer d’autres francophones de la province à l'Université Simon Fraser, à Burnaby. Photo : Radio-Canada / Julie Carpentier

L’éducation en français, un atout

Les jeunes ont également pu participer à des activités de réseautage tout au long de la journée, même si certains ont déjà des plans très précis pour leur avenir. Par exemple, Ines Wolff, de l’École Jules-Verne à Vancouver, explique que l’Université McGill, à Montréal, l'attend. Elle étudiera l'économie et le développement international.

Avant la cérémonie, les élèves ont pu participer à des ateliers présentés par d'anciens élèves du CSF. L'initiative, un partenariat entre le CSF et le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, vise à permettre aux diplômés d'accéder à des moyens de conserver leur français après le secondaire.

Khalil Moola, Alexandria Purdy et Xavier Machado sont des finissants de l'École secondaire de Nelson. Photo : Radio-Canada / Julie Carpentier

L'accès à l'éducation en français est d'ailleurs un atout pour leur parcours professionnel et personnel, reconnaît Victor Mihaila. Alegria Rohlfs considère, elle aussi, que c'est un avantage.

Je pense que ça vient respecter mon héritage, mais aussi le comprendre; et pouvoir non seulement écrire et parler la langue, c'est vraiment un privilège.

Avec les informations de Julie Carpentier et Jennifer Magher