Une mère témoigne sur les maltraitances subies par son bébé

Un juge de Lethbridge, en Alberta, a entendu vendredi le témoignage de la mère d’une enfant qui a été victime de violences répétées de la part du père, selon elle, alors qu’elle n’avait que six semaines. Les blessures subies par le bébé pourraient lui avoir causé une paralysie cérébrale, et elle pourrait également être aveugle à vie de l'œil gauche.

Avertissement : Cette histoire contient des détails sur un cas de maltraitance d'enfant qui peuvent choquer.

La femme de 31 ans, dont l'identité ne peut être révélée afin de protéger sa fille, a admis qu'elle avait été témoin des violences infligées à sa fille au cours des six premières semaines de sa vie, qu'elle n'avait pas retiré l'enfant de la situation, qu'elle n'avait pas demandé de soins médicaux et qu'elle n'avait pas signalé les agressions à la police.

Elle a plaidé coupable d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à l'existence de l'enfant.

Le bébé a survécu, mais les médecins disent que son pronostic est incertain et ne sera connu qu'au fur et à mesure de sa croissance , selon un exposé conjoint des faits lu dans la salle d'audience du tribunal de Lethbridge, vendredi, par le procureur de la Couronne Drew Gillespie.

Le père de l'enfant est accusé d'agression aggravée, d'agression sexuelle, de contact sexuel et d'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence de l'enfant. Aucun des abus sexuels présumés n'a été détaillé dans l'exposé des faits. Le père doit comparaître devant le tribunal dans le courant du mois.

L'enfant a passé trois mois à l'hôpital et a pu sortir en avril. Elle a été maltraitée depuis sa naissance, en décembre dernier, jusqu'à l'arrestation de ses parents, six semaines plus tard, le 18 janvier.

Le couple dénoncé par un colocataire

La situation a été révélée après que le colocataire du couple a déclaré avoir vu le père frapper le bébé à la tête et au visage et la faire rebondir sur le canapé et le lit . Après avoir été placée en détention, la mère a témoigné devant la police que le père mettait sa main sur la bouche de l'enfant et lui secouait la tête lorsque l'enfant pleurait.

Le colocataire du couple a demandé à la mère d'appeler la police. La mère ne l'a pas fait, expliquant qu'elle craignait que l’enfant lui soit enlevée. Le 18 janvier, le colocataire a signalé la situation. Lorsque la police s'est présentée au domicile, le bébé était en détresse médicale. Elle avait du mal à respirer, était agitée de spasmes et avait le regard fixe. Sur le chemin de l'hôpital, elle a eu une crise et son état s'est rapidement détérioré , selon l'exposé conjoint des faits.

« Une violence supérieure à celle d'un accident de voiture »

Le bébé a été intubé et les médecins ont découvert qu'elle souffrait d'une hémorragie cérébrale. L'enfant de six semaines a été transportée par avion à l'hôpital pour enfants à Calgary, où les médecins ont déterminé qu'elle avait subi des lésions cérébrales dues à un objet contondant ou à une secousse. Elle a également subi des blessures très graves aux ligaments de la colonne vertébrale et des saignements autour de la moelle épinière .

La force nécessaire pour causer ces blessures au bébé aurait été supérieure à celle d'un accident de voiture, selon l'exposé des faits.

Le juge Eric Peterson entendra les conclusions de l'avocat de la défense John Oman et des procureurs Drew Gillespie et Suzanne Kendall après l'établissement d'un rapport présentenciel.

La mère doit revenir devant le tribunal de Lethbridge en août.

Avec les informations de Meghan Grant