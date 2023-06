Québec solidaire tire à boulets rouges sur la ministre France-Élaine Duranceau

Ce qui me dérange là-dedans, c'est de tout le temps se rendre compte que nos politiciens sont proches de l'élite. Ils ne sont pas proches des enjeux que vivent les Québécois , a lancé l'ancienne députée solidaire et candidate au poste de porte-parole, Émilise Lessard-Therrien, juste avant le début du Conseil national de son parti.

La ministre Duranceau est sous le feu des projecteurs après que le média Pivot a révélé qu'elle a fait un flip immobilier, une pratique légale, mais critiquée.

Ruba Ghazal Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le média rapportait jeudi que Mme Duranceau a acheté, en 2019, un duplex à Montréal d'une valeur de plus de 500 000 $ pour le transformer en cinq condominiums. Chacun d'entre eux a été vendu entre 400 000 $ et 800 000 $. Un geste qui ne passe pas chez les solidaires.

« Elle-même fait partie des spéculateurs immobiliers qui font en autres - c'est l'une des causes - qu'on vit dans une crise du logement. La crise, elle est horrible. Mon téléphone dans mon bureau de comté ne dérougit pas de gens qui se font évincer, de gens qui n'ont pas de logement. » — Une citation de La députée solidaire, Ruba Ghazal

L'élue solidaire Christine Labrie - la dernière à être entrée dans la course pour devenir la deuxième porte-parole du parti - a, elle aussi, vigoureusement critiqué la ministre Duranceau.

Je trouve que c'est dégoulinant de mépris envers les citoyens qui font ce qu'ils peuvent face à la crise du logement , a-t-elle affirmé lors de son entrée au Conseil national.

Propos controversé

Plus tôt cette semaine, France-Élaine Duranceau a aussi dû se défendre après une déclaration lors d'une entrevue à Noovo en lien avec sa volonté de s'attaquer aux cessions de bail dans son projet de loi.

« Tu ne peux pas utiliser un droit qui n'est pas le tien, de céder un bail à quelqu'un d'autre, à des termes que tu décides quand ce n'est pas ton immeuble. Le locataire qui veut faire ça, il faut qu'il investisse en immobilier et qu'il prenne les risques qui vont avec. » — Une citation de France-Élaine Duranceau, la ministre de l'Habitation

Mercredi, la ministre a fait acte de contrition en point de presse. Je suis désolée si ça a paru insensible. J'étais dans une description juridique et économique des choses. Au contraire, je suis très sensible pour ce qui se passe en matière d'habitation , s'est-elle défendue.

Si le projet de loi 31 est adopté, un propriétaire dont le locataire veut céder son bail pourra tout simplement refuser sa demande et le résilier. Actuellement, un motif sérieux est nécessaire. La cession de bail est utilisée par certains locataires pour limiter les hausses de loyer.

Malgré leur critique, les solidaires se disent prêts à donner une chance à la ministre et espèrent pouvoir contribuer à bonifier son projet de loi.

La course est déjà commencée

Bien que la course pour désigner la porte-parole qui succédera à Manon Massé commence officiellement seulement le 25 août, les candidates sont déjà en campagne.

Manon Massé quittera son rôle de porte-parole féminine de Québec solidaire à compter de l’automne 2023. Photo : Radio-Canada / Maya Arseneau

Il faut parler du nationalisme plus de gauche, plus progressiste et incisif. Ce message-là n'est pas entendu. Je sais que les gens dans différentes régions sont sensibles à ce discours plus nationaliste , a soutenu Ruba Ghazal.

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie a, pour sa part, lancé une pointe envers sa rivale non élue, Émilise Lessard-Therrien.

J'ai fait la démonstration en 2018 et en 2022 que je suis capable non seulement de faire percer QS dans une région où il n'y avait pas déjà d'appui solide et également de conserver ces appuis , a-t-elle soutenu.

Mme Lessard-Therrien a été élue dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue en 2018. Elle a toutefois perdu son siège lors de la dernière élection en 2022. Selon elle, être une porte-parole extra-parlementaire peut être un avantage pour son parti.

Je pense que si QS veut percer en 2026, d'avoir quelqu'un qui est dédié à temps plein pour faire de la mobilisation sur le terrain, pour être proche des gens, être dans la rue près au côté des mouvements sociaux, je pense que ça peut être bon pour QS , a-t-elle expliqué.