Cinq ans de prison pour leurre de mineures et pornographie juvénile

Accusé de leurre, de production et de diffusion de pornographie juvénile, Ghislain Giroux a reçu sa sentence vendredi, au palais de justice de Ville-Marie.

Le juge s'est rangé à la suggestion commune de la Couronne et de la défense en prononçant une peine de 60 mois de détention dans un pénitencier fédéral. L’individu de 48 ans a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui.

Entre le 1er janvier 2015 et le 12 janvier 2022, Ghislain Giroux est entré en contact avec au moins cinq personnes âgées de moins de 16 ans, auxquelles il a rendu accessible du matériel sexuellement explicite, selon les faits relatés au tribunal. L’accusé a également produit et possédé de la pornographie juvénile.

Arrêté le 12 janvier 2022, Ghislain Giroux se faisait passer pour un mineur afin d'entrer en contact avec ses victimes. D’autres victimes, certaines provenant de l’extérieur de la région, se sont manifestées après l’arrestation de l’homme de Ville-Marie.

La mère d’une jeune fille de 12 ans avait surpris les échanges de messages en ligne entre Ghislain Giroux et son enfant. En s’adressant à la cour par visioconférence, la dame a témoigné que la confiance de sa fille envers les adultes a grandement diminué et qu’elle peinait désormais à répondre à un adulte, même pour un simple bonjour .

Le juge a salué le courage des personnes qui ont dénoncé et a rappelé que d’aucune façon, les victimes ne sont responsables .

Avant de recevoir sa sentence, Ghislain Giroux a tenu à lire une lettre d'excuses adressée à ses victimes, dont certaines étaient présentes dans la salle.

Une sentence d'exception

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales dans le dossier, Me Raphaël Laplante, souligne qu'il s'agit d'une peine sévère qui démontre l'ampleur des conséquences pour les victimes et leur entourage.

Ça peut paraître sévère, ou pas assez pour d’autres, mais pour un individu qui n’avait pas d’antécédents judiciaires, une peine d'incarcération est déjà sévère. Maintenant, on parle d’une peine de cinq ans d’incarcération, ce qui veut dire qu’il s’en va dans un établissement fédéral. C’est rare qu’on voit ça en Abitibi, dans une salle à volume , fait observer l’avocat.

La sentence prend en compte les démarches de réhabilitation entreprises par Ghislain Giroux depuis son arrestation. En plus de devoir s'inscrire au Registre national des délinquants sexuels, le Témiscamien se voit interdire l’accès à vie aux réseaux sociaux.

Le juge a également ordonné une interdiction d’occuper un emploi, rémunéré ou non, qui le placerait en relation de confiance avec des personnes âgées de moins de 16 ans.