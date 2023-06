Les constables spéciaux en arrivent à une entente de principe avec Québec

Les détails de l’accord n’ont pas été annoncés, l’entente devant d’abord être entérinée par les différentes instances du syndicat mercredi et jeudi prochains, puis présentée pour approbation aux membres du syndicat, le lendemain.

Les constables spéciaux s’étaient indignés face à l’augmentation de 30 % du salaire des élus à l’Assemblée nationale, tandis qu’eux n'avaient pas eu d’augmentation de salaire depuis 2019.

Selon le site du gouvernement du Québec, les constables spéciaux affectés aux palais de justice et aux bâtiments gouvernementaux ont pour mission de protéger la vie, de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir les crimes et les infractions aux lois en plus d’en rechercher les auteurs .

Ils assurent la protection de l'intégrité physique des personnes et des biens par des activités de prévention, de contrôle, de surveillance, d'escorte et de garde .

Le syndicat qui les représente affirme que plus de 200 constables spéciaux ont quitté leur emploi depuis 2018, en raison notamment de salaires jugés insuffisants.

Selon la description de poste disponible sur le site du gouvernement, le salaire annuel des constables se chiffrait à environ 60 000 $ en 2019.

Des négociations « difficiles »

Franck Perales, le président du Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec (SCSGQ), a affirmé que les négociations avaient été difficiles , un peu comme David contre Goliath , a-t-il illustré dans un entretien avec Radio-Canada.

Il se dit toutefois satisfait des résultats . Nous pensons que cette entente va répondre à plusieurs des objectifs que l’on voulait atteindre.

« Ça n’a pas été facile, mais nous avons réussi à trouver un terrain d’entente qui est satisfaisant pour les deux parties. » — Une citation de Franck Perales, président du Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec

Selon lui, il n’était pas question pour son syndicat d’accepter des conditions de travail misérables, avec un salaire misérable .

M. Perales rappelle, par ailleurs, que les constables spéciaux, qui représentent des services essentiels, sont restés sans convention collective pendant environ 39 mois dans un contexte de hausse du coût de la vie et de la pandémie .

On était là, sur le champ de bataille, lorsque le gouvernement le demandait , dit-il encore. On a toujours levé la main, on a toujours été présents, et donc on a été très déçus de voir les offres, autant dans les conditions de travail que dans les offres patronales.

C’est sûr que ça a laissé des blessures et j’espère qu’on pourra avec le temps les guérir , souligne-t-il enfin.

Avec la collaboration de Philippe Robitaille-Grou