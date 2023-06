Un cerf-voliste bien spécial au festival Saint-Honoré dans l’Vent

Parmi les cerfs-volistes invités en fin de semaine, on retrouve Michel Gressier. L'artiste français peint et confectionne ses œuvres depuis plus de 47 ans.

Michel Gressier a commencé à peindre à 16 ans. Rapidement, il a voulu avoir une autre perspective de ses tableaux. C'est là qu'il a eu l'idée d'utiliser le médium du cerf-volant et c’est pourquoi il est considéré comme un plasticien du ciel.

Étant donné la taille de ce que je faisais, il fallait que je fasse quelque chose, je me suis mis à exploiter le vent au lieu de le subir. Je croyais que ça allait me tenir deux, trois ans, mais je suis rendu à 69 ans et je continue de m'amuser. Des fois, je me sens peintre et des fois, je me sens sculpteur. Quand les cerfs-volants volent bien, c'est qu'ils sont un peu une sculpture et un peu une peinture , raconte le cerf-voliste.

Michel Gressier est plasticien du vent et fabrique des cerfs-volants depuis 47 ans. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

L'artiste a trois ateliers à Tours, en France. Il a embauché plusieurs personnes pour l'aider dans sa confection de cerfs-volants, dont des couturières et des concepteurs.

Je construis de tout. Je pars du tissu, des rouleaux de tissus et j'y vais souvent par pliage, je découpe, et ensuite on fait tout nous-mêmes. On fait la bordure, on fait tout l'assemblage et on fait tout le montage , explique-t-il.

Mais la peinture demeure la principale passion de Michel. L'inspiration est constante pour le cerf-voliste français. Puisqu'il parcourt le monde pour exposer ses œuvres, il se laisse guider par ses rencontres.

« Il y a une certaine liberté à faire voler un cerf-volant, on frise toujours l'interdit et en même temps, il y a un côté revendicateur. » — Une citation de Michel Gressier, cerf-voliste français

Quand je suis à des festivals, quand je rencontre des gens, vous savez, le cerf-volant, ça existe partout dans le monde avec toutes sortes de cultures. Plus vous l'appréciez [le cerf-volant], plus vous le faites voler. Alors quand il commence à avoir un peu d'usure, vous avez déjà une idée pour le prochain. Alors mon inspiration est un peu comme ça, tous mes cerfs-volants sont reliés , assure le Français.

D'après un reportage de Béatrice Rooney