Alors que la fin de l’année scolaire approche et que de nombreux finissants s’apprêtent à vivre leur bal, Geneviève Desautels, directrice générale d’Éduc’alcool, indique qu’il est important de dialoguer avec ses jeunes concernant l'alcool.

Le bal des finissants, c’est la première fois qu’ils vont avoir une consommation d’alcool un peu plus excessive et dans certains cas, il s’agit même de la première consommation d'alcool tout court , indique-t-elle.

« Les jeunes sont parfois stressés. Il y a la pression des pairs. Il fait beau, il fait chaud. Ils sont excités. Nous, on privilégie le dialogue entre parents et enfants avant le bal. » — Une citation de Geneviève Desautels, directrice générale d’Éduc’alcool

Pour Geneviève Desautels, les parents devraient tout d’abord demander aux jeunes quels genres d’expériences ils désirent vivre. Pour elle, il est important d'aborder la manière dont le corps métabolise l’alcool.

Consommation d'alcool au bal des finissants, avec Geneviève Desautels

Souvent les jeunes ne savent pas qu’entre le moment qu’on va boire et celui qu’on va ressentir les effets, ça prend environ une heure. À l’avant-bal, on prend un, deux, trois verres, sans en ressentir les effets. Et quand ça va commencer à faire effet, la soirée n’aura même pas débuté , lance-t-elle.

L’importance de parler du consentement

Parler de consentement avec nos jeunes avant le bal de finissant est aussi primordial, selon la directrice générale d’Éduc’alcool. Ils ne soupçonnent pas que l'alcool peut leur faire faire des choses qu’ils ne veulent pas , insiste-t-elle.

« C’est dans le dialogue, dans la préparation, que les jeunes ne seront pas pris par surprise lors de cet événement qu’ils préparent depuis très longtemps. » — Une citation de Geneviève Desautels, directrice générale d’Éduc’alcool

Autre conseil qu’elle donnerait aux jeunes : de bien surveiller son verre, pour éviter qu’une personne n’y verse une substance comme de la drogue.

D'ailleurs, elle rappelle qu’un guide parent-enfant est disponible sur le site d'Éduc'alcool.