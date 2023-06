Que dois-je savoir pour circuler à vélo à Ottawa et à Gatineau ?

Que dit la loi concernant les phares, les équipements de freinage et l’avertisseur sonore?

À Gatineau, le vélo doit être muni d’un phare et d’un réflecteur blanc à l’avant, ainsi que d’une lumière et d’un réflecteur rouge à l’arrière. Il doit également être équipé de freins en état de fonctionnement et une sonnette est recommandée afin d’être en mesure d'avertir les piétons et les autres cyclistes.

À Ottawa, le cycliste doit se prémunir d’un phare blanc à l’avant et d’un réflecteur ou d'une lumière rouge à l’arrière lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ou quand le trajet est compris dans une période allant d'une demi-heure avant le coucher du soleil à une demi-heure après le lever du soleil. Le vélo doit obligatoirement être équipé d'au moins un frein capable de bloquer la roue à l’arrière, ainsi que d’une sonnette.

Dois-je obligatoirement porter un casque lorsque je circule à vélo?

À Gatineau, le port du casque n’est pas obligatoire. Toutefois, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) demande aux cyclistes de s’en équiper afin d’améliorer leur sécurité en cas de chute ou de collision.

À Ottawa, seulement les cyclistes âgés de moins de 18 ans doivent obligatoirement porter un casque pour circuler à vélo. Cependant, le Service de police d'Ottawa (SPO) recommande fortement à tous cyclistes de s’en prémunir.

La règle diffère concernant le port du casque entre Ottawa et Gatineau. Photo : Radio-Canada / Raphaёl Tremblay

Puis-je porter des écouteurs ou une enceinte lorsque je suis sur mon vélo? Qu’en est-il de l’utilisation du cellulaire?

À Gatineau, il est interdit de porter des écouteurs lorsque qu'on se déplace sur un vélo. Toutefois, la loi n’interdit pas d’écouter de la musique avec enceinte. L’utilisation du cellulaire est quant à elle proscrite.

À Ottawa, aucune loi n’interdit le port d’écouteurs, l’utilisation d’enceinte ou l’usage d’un cellulaire à vélo. Cependant, le SPO recommande fortement de conserver une écoute attentive de la circulation et déconseille d’utiliser le cellulaire en roulant.

Quelle est la vitesse maximale sur les pistes cyclables? Les scooters ont-ils le droit d’y circuler ?

À Ottawa comme à Gatineau, les pistes cyclables gérées par la Commission de la capitale nationale (CCN) sont limitées à 20 km/h.

Concernant les scooters, ceux de type thermique ne sont pas admis sur les pistes cyclables gatinoises et ottaviennes. Les vélos électriques sont quant à eux tolérés, à condition qu’ils disposent de pédales. En cas d’utilisation d'une bicyclette électrique, le casque devient par ailleurs obligatoire.

Seuls les deux roues électriques équipés de pédales sont tolérés sur les pistes cyclables à Ottawa et à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Raphaёl Tremblay

Sur une piste cyclable, qui est prioritaire entre un cycliste et un piéton?

À Ottawa, la priorité est partagée entre les cyclistes et les piétons. L’usager le plus lent doit toutefois se situer sur la droite de la piste, de manière à pouvoir être dépassé par la gauche par les usagers plus rapides.

À Gatineau, aucune loi n’existe sur ce point. Mais selon le SPVG , le piéton doit toujours être priorisé. Les cyclistes sont ainsi encouragés à faire preuve de courtoisie à leur égard.

Puis-je circuler sur le trottoir lorsque je suis à vélo? Puis-je circuler sur la route s’il existe une piste cyclable?

À Ottawa comme à Gatineau, il est interdit de circuler sur un trottoir à vélo. Il est en revanche possible de circuler sur la route, même en présence d’une piste cyclable.

Quelle est la limite d'alcoolémie permise pour conduire un vélo? Puis-je conduire un vélo après avoir consommé du cannabis?

À Ottawa, la limite d’alcoolémie et le taux de THC autorisés sont les mêmes pour circuler à vélo que pour la conduite d’un véhicule d’un autre type. Pour les moins de 21 ans, la tolérance est de zéro.