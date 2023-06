Encore une fois ce printemps, les nombreux festivals qui se préparent au Nouveau-Brunswick s’activent pour trouver les bénévoles qui sont essentiels au bon déroulement et au succès des événements.

On a toujours un besoin grandissant de bénévoles , explique Shanny Doucet, vice-présidente du Festival du homard de Shediac.

On a des bénévoles qui nous reviennent chaque année. Donc, on les rejoint année après année pour voir s’ils sont toujours intéressés , dit-elle.

Mais il reste beaucoup de monde à recruter pour le festival qui se déroulera du 1er au 9 juillet. On a en moyenne 300 quarts de bénévoles à remplir , dit Shanny Doucet.

Shanny Doucet est vice-présidente du Festival du homard de Shediac. Photo : Radio-Canada

Lorsqu’on est un nouvel événement qui grandit, cela peut créer une difficulté supplémentaire. Le Festival Royal Edmundston revient les 4 et 5 août. Ce rendez-vous de musique rock et de musique électronique est à la recherche de deux fois plus de bénévoles que l’an passé.

C’est notre deuxième édition, puis on rajoute beaucoup de nouveautés , annonce Marie-Claude Ménard, membre du comité organisateur. Cette année, on parle d’un peu plus d’une centaine de bénévoles pour nos deux jours de festivités.

Marie-Claude Ménard Photo : Radio-Canada

C’est sûr que sans bénévoles, notre événement ne peut pas avoir lie , dit-elle. On est un petit comité organisateur, puis on se sépare déjà beaucoup de tâches. Mais en ayant des bénévoles sur place, on peut donner un meilleur service à nos clients. Aussi à nos artistes, mieux accueillir nos invités.

Les organisateurs redoublent donc d’ardeur pour trouver des façons créatives de recruter les bénévoles nécessaires à Edmundston.

Les partenariats avec les entreprises locales, c’est quelque chose de nouveau pour nous. La demande a été vraiment bien reçue de la part de nos partenaires , explique Marie-Claude Ménard.

On a aussi beaucoup de gens qui ont donné leur intérêt dans des comités dans les écoles secondaires , dit-elle. On a déjà pris contact avec ces gens-là pour qu’ils soient bénévoles cette année pendant le festival .

À Shediac, même si le festival est beaucoup plus ancien — ce sera la 74e édition — on compte aussi sur la coopération. On a aussi des grands partenaires dans la communauté qui vont l'annoncer à leurs employés s'ils veulent faire du bénévolat avec nous , relate Shanny Doucet.

Un homme costumé s'encanaille au Festival acadien de Caraquet, le 15 août 2018. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Du côté du Festival acadien de Caraquet, la responsable du recrutement des bénévoles, Dora Lanteigne, trouve qu’il est relativement facile d’attirer des gens prêts à donner du temps.

Maintenant, c’est les bénévoles qui m’appellent, qui m’envoient des courriels. Quand ils voient les spectacles et des choses, j’aimerais faire ça, j’aimerais faire ça, ça fait qu’on a développé une sorte de complicité, puis pour moi ce n’est pas difficile , explique-t-elle.

Elle fait valoir les avantages pour les bénévoles, qui n’hésitent pas à revenir d’année en année. En plus de l’accès aux spectacles, c’est une excellente manière de socialiser. C’est une chance aussi de peut-être renouer avec des personnes que ça fait longtemps qu’ils n’ont pas vues , mentionne Dora Lanteigne.

D’après le reportage de Kristina Cormier