188 dossiers révisés en deux semaines : une patiente en rémission d’un cancer s’inquiète

Le CIUSSS a fait une mise à jour vendredi concernant les 8000 examens médicaux qui doivent être révisés en raison d'irrégularités détectées dans les rapports de pathologie et de cytologie effectuées entre le 1er octobre 2021 et le 18 mai dernier.

Véronique Tremblay, de Chicoutimi, fait partie des patientes qui ont reçu une lettre l'avertissant qu'elle fait partie des dossiers à réviser. Elle venait tout juste de terminer ses traitements pour un cancer le 2 juin.

On lui avait dit qu'elle était en rémission, mais elle vit maintenant dans l'incertitude ne sachant pas si elle est bien débarrassée des cellules cancéreuses.

Quand on est le patient, ce n'est pas normal de ne pas avoir l'information, c'est tout de même mon corps qui est analysé. Je veux savoir quelle partie, qu'est-ce qu'on analyse. Puis est-ce que je suis guérie, parce que c'est assez traumatisant de vivre un cancer déjà, donc quand on pense que c'est fini et de replonger dans ça, de façon inutile on s'entend, ce n'est pas suite à un nouvel examen qu’il y a autre chose, c'est ce qui a été fait jusqu'à présent, donc c'est vraiment, vraiment difficile , a-t-elle raconté en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le CIUSSS a tenu une conférence de presse le 2 juin. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Initialement, lors de la conférence du 2 juin, le CIUSSS avait mentionné que ceux qui ont reçu un diagnostic de cancer n'étaient pas touchés, puisque ces dossiers sont doublement vérifiés. Lors du dévoilement de la situation, le CIUSSS avait expliqué que les analyses problématiques avaient été réalisées par un seul professionnel de la santé. La période de reprise des tests correspondait à la période de travail du professionnel au sein du CIUSSS . Ce dernier a lui-même mis fin à ses activités professionnelles durant l’enquête. Aucun autre détail n’a été fourni depuis.

« Un cauchemar »

Véronique Tremblay a été très déçue de savoir qu’elle faisait partie des personnes visées.

Quand on pense tourner la page d'un cauchemar, c'est difficile à recevoir. Mais surtout, c'est beaucoup de questions : de quel test il s'agit, est-ce que c'est plusieurs tests? Est-ce que c'est un test? Parce que tout ce qui est énuméré dans la lettre, moi, je les ai faits [les tests de] toutes les catégories, donc je n'ai pas accès à cette information-là , a-t-elle déploré dans un premier temps.

Selon la page du site Internet du CIUSSS dédiée à cette fin, il est précisé que les prélèvements ciblés par la révision peuvent être avoir été prélevés lors d’une chirurgie, d’un examen gynécologique, une analyse de placenta post-accouchement ou d’une biopsie.

La Chicoutimienne a ensuite tenté de savoir quel examen posait problème en contactant le CIUSSS .

8000 tests médicaux doivent être révisées en raison d'irrégularités détectées dans les rapports de pathologie et de cytologie. Photo : iStock / Pamela Moore

J'ai demandé quel examen? Parce que ça fait vraiment une différence. Est-ce que c'est ma pathologie finale? Est-ce que c'est une biopsie en parcours? Quel examen est touché et quel est le délai de révision? C'est très important. Ça fait une différence monumentale dans tout ça, a-t-elle poursuivi. La seule information que l'on a, c'est d'appeler à un numéro. On nous répond, j'ai demandé d'avoir plus d'informations. On m'a rappelé en me disant qu'on ne pouvait pas me fournir ces informations, alors moi je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas, je le vis très mal et je veux le savoir.

Toujours sur le site du CIUSSS , il est écrit que les tests seront révisés selon cinq niveaux de priorité.

Dans le cas où le résultat changerait et aurait un impact sur le plan thérapeutique, un professionnel de la santé vous contactera pour vous mettre au fait de votre résultat et des prochaines étapes , est-il indiqué.

Avec les informations d'Andréanne Larouche et de Michel Gaudreau