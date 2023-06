Cybersécurité : Ottawa lance un appel à la vigilance après des menaces prorusses

Cet avertissement concerne particulièrement les exploitants de sites web du gouvernement et d’infrastructures essentielles , soulignent dans une déclaration publiée vendredi les agences qui supervisent la cybersécurité pour le gouvernement fédéral, le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) et le Centre canadien pour la cybersécurité.

Des auteures et auteurs de cybermenaces malveillants veillant aux intérêts russes ont déclaré publiquement leur intention de cibler des pays unis dans leur soutien à la défense de l’Ukraine contre les attaques et les agressions de la Russie , indique le texte.

« Le Centre pour la cybersécurité continue de rappeler [aux] exploitants de sites web du gouvernement et d’infrastructures essentielles, de redoubler de vigilance et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour se protéger contre les cybermenaces malveillantes. » — Une citation de Extrait de la déclaration du CST et du Centre canadien pour la cybersécurité

« Pas d'argent, pas de régime ukrainien »

Dans un geste inhabituel, trois groupes de pirates informatiques, Killnet, Anonymous Sudan et REvil, ont annoncé dans une vidéo unir leurs forces pour mener une cyberattaque d’envergure contre le système financier SWIFT, une plateforme de communication bancaire utilisée par des milliers d'institutions financières partout dans le monde.

SWIFT est l'un des plus importants réseaux de messagerie bancaire et financière fondé en 1973. Photo : Reuters / Chris Helgren

Les trois groupes affirment, dans cette vidéo diffusée en ligne mercredi, avoir l’intention de cibler ce système aux États-Unis et en Europe au cours des prochaines 48 heures .

Si Dieu règne sur la Russie, qui règne sur l’Europe? , demande un homme portant un masque et dont la voix a été modifiée. C’est ça! Le système bancaire. Pas d’argent, pas d’armes, pas de régime ukrainien , poursuit la voix, laissant entendre qu’il s’agit d’une menace en représailles au soutien des pays occidentaux à Kiev dans son conflit avec la Russie.

Dans un courriel, une porte-parole du CST affirme que l’avertissement publié vendredi est une réaction à ces menaces. Les trois groupes de pirates informatiques sont surtout connus pour leurs impressionnantes attaques par déni de service distribué (distributed denial of service ou DDoS en anglais), qui consiste à rendre un serveur indisponible en le surchargeant de requêtes et à le mettre hors service.

En avril dernier, de nombreux ports canadiens ont été la cible de ce type d'attaques.

Des relations au plus bas

Le Centre canadien pour la cybersécurité appelle ainsi toute organisation canadienne qui croit avoir été la cible d’une cybermenace à communiquer avec lui via son site web, qui contient d’ailleurs plusieurs informations et conseils pour détecter les activités malveillantes et se prémunir contre elles.

Le système SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication) est une plateforme de messagerie sécurisée qui permet des opérations comme le transit des ordres de paiement ou de transferts de fonds entre banques.

En mars 2022, l’Union européenne a débranché plusieurs banques russes de ce système qui compte environ 11 000 membres et qui n'a pas de véritable concurrent dans le monde. La Chine a créé un autre réseau, encore petit à ce stade, disent des responsables européens, et malgré l'existence d'un système russe, baptisé SPFS, SWIFT restait utilisé pour environ 70 % des transactions en Russie même.

Ces menaces interviennent alors que les relations entre Moscou et Ottawa sont au plus bas en raison de l’invasion russe contre l’Ukraine depuis février 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille le premier ministre canadien Justin Trudeau à Kiev, en Ukraine, le 10 juin 2023. Photo : via reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu en Ukraine le week-end dernier, où il a annoncé que le Canada avait officiellement saisi un avion qui était stationné sur le tarmac de l'aéroport international Pearson de Toronto depuis février 2022.

L'Antonov An-124, immatriculé en Russie, appartient à l'entreprise Volga-Dnepr, que le Canada a sanctionnée en avril. Il s'agit de l'un des plus gros avions du monde, et Ottawa craint que la Russie l'utilise pour livrer du matériel militaire pour son invasion de l'Ukraine.

En réaction, les autorités russes, qui affirment que l'avion a atterri à Toronto afin de livrer des tests pour la COVID-19, ont qualifié cette saisie de vol cynique et éhonté .

La partie russe prévient que la mise en œuvre pratique de cette décision entraînera les répercussions les plus graves pour les relations russo-canadiennes, qui sont déjà sur le point d'être rompues , avait réagi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Jusqu’ici, le Canada a promis de fournir aux forces ukrainiennes une cinquantaine de missiles de défense aérienne et un système de missiles surface-air acheté au coût de 406 millions de dollars aux États-Unis. Le gouvernement a aussi livré huit chars Leopard, des dizaines de véhicules blindés et des milliers d’obus d’artillerie, notamment.

Depuis février 2022, le Canada s’est engagé à fournir une aide militaire dont la valeur dépasse le milliard de dollars.