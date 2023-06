Dave Bishop est fermier à Barons, dans le sud de la province. Bien que les derniers jours ont été plus humides, et ont donné un coup de pouce à ses cultures, il s'attend à une maigre récolte cette année.

La récolte ne sera pas très abondante , dit-il. C’est resté sec suffisamment longtemps, les dégâts sont faits.

Selon M. Bishop, s’il pleut dans les prochains jours, la moitié de ses cultures seront dans un état raisonnable. Sans pluie, seulement le tiers de ses cultures se porteront bien.

« Nous n'avons aucune réserve d'humidité dans le sol. C'est pourquoi je crois qu’on ne peut jamais avoir assez de pluie [dans le sud de la province]. » — Une citation de Dave Bishop, fermier

Selon le rapport des cultures de l’Alberta publié le 13 juin dernier, près de 37 % des pâturages ont des conditions de croissance considérées comme mauvaises. La moyenne des dix dernières années s’établit à 12,5 %.

Concernant l’humidité des sols, 40 % des terrains agricoles ont un niveau jugé comme faible, alors que la moyenne des dix dernières années se situe plutôt à 8,4 %. Environ 21 % des sols ont un bon niveau d’humidité alors que la moyenne de la dernière décennie est de 43 %.

Ces chiffres se font aussi ressentir dans les champs de Stephen Vandervalk, agriculteur dans la région de Lethbridge et vice-président de l'Association des producteurs de blé de l'Ouest canadien.

Même si nous recevons une quantité de pluie idéale [dans les prochains jours], nous avons déjà perdu un tiers de notre potentiel de rendement .

Les cultures ne seront pas excellentes, elles vont probablement être réduites de moitié [qu’en temps normaux] , continue-t-il.

La situation s’est toutefois améliorée, selon M. Bishop. Il y a quelques jours, il estimait presque ne pas être en mesure d’avoir de récolte tellement ses champs étaient secs, aujourd’hui, il peut dire qu’il va récolter quelque chose.

Le quart de mes cultures de canola n’avaient pas germé. Avec la pluie [des derniers jours], ils vont probablement germer , explique-t-il.

Un stress pour les plantes

L’agronome pour la Commission du blé et de l’orge de l’Alberta, Jeremy Boychyn, indique que le manque d’humidité cause un stress aux plantes qui pourrait entraîner des problèmes au moment des récoltes.

Les plants de blé établissent leur potentiel de rendement tôt dans la saison. Ils déterminent la quantité de talles et de grains qu’ils vont produire , dit-il.

« Le stress subi pendant cette période peut donc avoir un impact sur le potentiel de rendement final de la culture. » — Une citation de Jeremy Boychyn, agronome pour la Commission du blé et de l'orge de l'Alberta

En conséquence, les plantes peuvent parfois arriver à maturité plus tôt, produire des céréales beaucoup plus tôt et en moindre quantité.

M. Boychyn note toutefois que dans certains cas où les plantes subissent un stress sans accélérer le tallage, elles peuvent s’adapter et produire des grains un peu plus gros pour compenser .

La météorologue de sensibilisation aux alertes d'Environnement Canada Natalie Hassell note que les régions qui ont déjà reçu de la pluie vont probablement continuer à en bénéficier dans les prochaines semaines : C’est souvent le cas, le fait qu’on a déjà eu de la pluie peut engendrer de plus grosses précipitations .