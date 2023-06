Erin O’Toole quitte la politique et brasse la cage

Tandis que s'amorce sa dernière semaine au Parlement canadien, Erin O’Toole a accordé une entrevue à Radio-Canada dans laquelle il revient sur sa carrière, sa chute comme chef du Parti conservateur ainsi que l'ingérence étrangère dont il a révélé avoir été l'objet, et livre ses réflexions sur l’avenir de son parti.

Les boîtes vides jonchent son bureau, mais les cadres sont toujours accrochés. Debout devant un mur, Erin O’Toole admire les photos de famille et les dessins de ses enfants, qui marquent les épisodes importants de sa carrière politique.

Comme la photo de sa première victoire dans Durham, lors d'une élection partielle en 2012 – J’avais encore des cheveux! – ou celle de son élection comme chef du Parti conservateur du Canada en 2020.

Je suis fier de ma carrière, mais triste de quitter la politique , confie Erin O’Toole.

Entrevue avec Erin O'Toole à l'occasion de sa retraite de la vie politique. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Mais avec les hauts de la politique viennent aussi les bas. Comme la défaite électorale de 2021, ou encore lorsqu'il a été évincé de son poste de chef par un caucus déchiré et vindicatif durant l'occupation d'Ottawa par un convoi de camionneurs.

« C’est le point le plus bas de ma carrière. Il y avait une tension dans notre équipe et des pressions des manifestants sur mon caucus, par le biais des réseaux sociaux. » — Une citation de Erin O’Toole, député conservateur de Durham

La chasse aux clics

Les réseaux sociaux et leur utilisation qu’il a vilipendée lors de son dernier discours à la Chambre des communes l'amènent à porter un regard critique sur la politique et sur le tournant plus à droite emprunté par le Parti conservateur.

Notre parti a changé un peu parce que notre pays a changé , croit Erin O’Toole.

Trop de députés font la chasse aux clics sur les réseaux sociaux, dit-il, et s'enfoncent dans la politique de la division. Beaucoup trop souvent, nous utilisons cette Chambre pour générer des clips. Pas pour lancer des débats nationaux.

Le cliché illustrant le moment de sa victoire à la chefferie conservatrice en 2020 était fièrement accroché dans son bureau d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Qui est responsable? Tout le monde, y compris moi, parce que les réseaux sociaux ont changé la vie politique d'une manière négative, selon moi.

Des critiques dirigées contre tous les partis, mais, on le sent, qui visent surtout son propre chef.

« Pierre [Poilievre] est très intelligent et très connu sur les réseaux sociaux, mais pour les prochaines élections, on doit gagner plus de sièges dans les grandes villes. Il doit avoir des politiques claires sur l'environnement et ça va être la sauce secrète pour Pierre à la prochaine élection. » — Une citation de Erin O’Toole, député conservateur de Durham

Sinon, le Parti conservateur est-il condamné à rester un parti rural? C'est le défi pour le futur , reconnaît celui qui a échoué, en tant que chef, à faire reconnaître l’existence des changements climatiques par ses membres en congrès.

Ingérence étrangère

Au cours des dernières semaines, Erin O’Toole a dévoilé qu’il avait été ciblé par l’ingérence étrangère. Mon parti, plusieurs de mes députés et moi-même étions la cible d’une campagne de désinformation et de suppression des électeurs orchestrée par la Chine avant et pendant les élections générales de 2021.

Une ingérence rendue possible, selon lui, par la réticence du gouvernement à agir sur les mesures du renseignement liées à l’ingérence étrangère .

Erin O'Toole faisant son arrivée aux Communes au bras de l'ancien premier ministre Stephen Harper et avec l'ancien ministre des Finances Jim Flaherty, en 2012. Photo : Radio-Canada / FRED CHARTRAND

S’est-il senti personnellement intimidé et menacé? Directement, non. Mais ma marque comme politicien a été attaquée par l'État chinois. Il continue de réclamer une enquête publique sur la question.

L’avenir après la politique

Erin O’Toole dépose des cartables dans une grande boîte. Un nouvel emploi l’attend déjà dans le secteur privé. Il sera PDG d’ADIT Amérique du Nord, une firme internationale d’intelligence stratégique, de gestion des risques et de diplomatie d’affaires.

L’ex-militaire et ministre continuera également de défendre les anciens combattants et leur accès à des soins de santé mentale.

Le chef conservateur marche avec énergie dans les corridors du parlement. Chaque dix mètres, il se fait arrêter par des visiteurs qui veulent lui serrer la main et lui souhaiter bonne chance pour la suite.

Des clichés de sa famille ornent les murs du bureau de député d'Ottawa d'Erin O'Toole. Photo : Radio-Canada

Vous avez de beaux vestons-cravates , lance-t-il à deux jeunes adolescents qui accompagnent leur père. Peut-être qu’un jour, c’est vous qui serez député!

Malgré ses mauvaises expériences, Erin O’Toole encourage les générations futures à s’engager en politique. C’est une affaire de famille. Son père, John O’Toole, était député provincial avant lui.

Ses enfants Jack et Molly vont-ils suivre ses traces? Erin O’Toole hésite. On va voir… Je pense que non , soupire le père, qui avait sa famille à ses côtés durant le pire moment de sa carrière. La politique est un sport très dur.

Avec la collaboration Marie Chabot-Johnson