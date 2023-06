Naufrage en Grèce : jusqu’à 500 migrants manquent toujours à l’appel

Pour une troisième journée, des bateaux de patrouille et un hélicoptère ont été envoyés pour scruter les lieux de l’incident.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime que le bateau, qui est parti de la Libye pour se rendre en Italie, transportait jusqu’à 750 personnes.

Les survivants ne sont que des garçons et des hommes d’Égypte, du Pakistan, de la Syrie et des territoires palestiniens. Selon la garde côtière grecque, des enfants et des femmes étaient parmi les passagers du bateau.

L’OIM estime que cet incident pourrait représenter le deuxième pire accident de bateau transportant des migrants jamais enregistré. En avril 2015, un navire en route pour l’Italie avait chaviré sur les côtes libyennes, entraînant environ 1100 morts.

Un entrepôt du port de Kalamata sert de refuge pour les survivants. Photo : Reuters / ANGELO TZORTZINIS

Des opérations en cours

Une enquête a lieu à l'heure actuelle pour déterminer les causes du naufrage. Les autorités grecques ont indiqué que le bateau a chaviré seulement quelques minutes après qu’il eut perdu le courant, ce qui laisse croire qu’un moment de panique du côté des passagers aurait pu être à la source de l'événement.

Vendredi, neuf Égyptiens de 20 à 40 ans ont été arrêtés pour participation à une entreprise criminelle et à du trafic d'êtres humains. Ils devraient comparaître en cour lundi.

Neuf hommes égyptiens ont été arrêtés en lien avec ce naufrage. Photo : Reuters / STELIOS MISINAS

Les autorités ont pu repêcher 104 survivants. La majorité des rescapés ont été déplacés d’un entrepôt du port de Kalamata à un centre pour réfugiés d’Athènes. Au total, 27 d'entre eux sont encore à l’hôpital.

Dans une déclaration conjointe, l’OIM et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés ont diffusé un communiqué soulignant l’impératif légal et l’urgence d’effectuer des opérations de recherche et de sauvetage dans des délais appropriés afin d’éviter davantage de décès .

La garde côtière grecque a repêché les corps d'au moins 79 personnes. Photo : Reuters / STELIOS MISINAS

De l'aide avait été proposée

Le porte-parole de la garde côtière Nikos Alexiou a affirmé que la garde côtière et des bateaux privés ont à plusieurs reprises offert leur aide par voie de radiocommunication ou par haut-parleurs, en vain.

Selon lui, une quelconque entreprise d’allègement de l'embarcation aurait été trop dangereuse.

Quand tu essaies de te lier au bateau ou y attacher une corde, ça crée de la perturbation; tu crées du mouvement… C’est finalement ce qui est arrivé , explique-t-il.

Le porte-parole de la garde côtière soutient également que le bateau a d’abord accepté de la nourriture d’un navire marchand, pour ensuite rejeter la corde lancée par un deuxième navire marchand, pensant que ce processus était une manière pour [eux] de les ramener en Grèce.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en avril dernier. Photo : Reuters / MIKE SEGAR

L'Europe mise en cause

Les critiques se sont multipliées à l’égard des autorités politiques, cette tragédie cristallisant pour certains une décennie de négligence face à l’immense phénomène migratoire qui frappe le continent depuis des années.

De nombreuses organisations non gouvernementales, comme Amnistie internationale et Médecins sans frontières, appellent l’Union européenne à arrêter de chercher des solutions uniquement dans le démantèlement des réseaux de contrebande et à plutôt se concentrer sur les opérations de recherche et de sauvetage dans la Méditerranée.

Le gouvernement grec avait une responsabilité envers chaque passager de ce vaisseau, qui était clairement en détresse, juge Adriana Tidona, d’Amnistie internationale. Il s’agit d’une tragédie aux proportions inimaginables, d’autant plus qu’elle aurait pu être facilement évitée.