Pour le papa tendance

Alors que la chaleur estivale approche, les brasseurs n’ont qu’un mot sur les lèvres :cold (froid). Ce mot définit une nouvelle catégorie de bières : la Cold IPA. Comme toutes les IPA, celle-ci met en valeur les arômes herbacés et fruités du houblon. Or, contrairement aux autres, la Cold IPA contient du riz et du maïs, plutôt que de l’avoine ou du blé comme les NEIPA, pour rendre sa finale rafraichissante et sèche.

Belle gueule, Cold IPA, 3,49$, 355ml Photo : Brasseries RJ

Pour le papa gourmand

Avec ses notes de poire, de pêche et d’épices douces, ce blanc d’Afrique du Sud est délicieux. Il est produit par le domaine Wildeberg, établi à Franschhoek. En réunissant les fruits de vieilles vignes de chenin blanc avec ceux de grenache, on retrouve dans le verre à la fois la profondeur et l’élégance apportées par les vieilles vignes et la vivacité des jeunes. L’élevage en fûts de chêne ajoute une touche boisée. À déguster avec des pâtes aux fruits de mer ou à mettre en cave quelques années.

Coterie Chenin Blanc & Grenache Blanc 2021, 25,20 $, Code SAQ : 15113171 Photo : Courtoisie SAQ

Pour le roi du barbecue

Son bouquet rempli d’arômes de framboise et de fraise laisse croire que ce vin sera léger. Ne vous laissez pas tromper : ce rouge est puissant en bouche. Cet assemblage de merlot et de cabernet franc s’ouvre sur des parfums de cèdre et de fruits rouges qui se prolongent dans une finale riche et persistante.

Il est élaboré par Monte Creek Living Land situé dans la vallée Thompson en Colombie-Britannique. Plus au nord que la vallée de l’Okanagan, à Kamloops, cet endroit est reconnu pour ses variétés hybrides comme le marquette et le frontenac. Pour créer cet assemblage de style bordelais, le domaine achète des raisins au Sud, dans la vallée de Similkameen. Le résultat est fantastique !

Monte Creek Living Land Cabernet Merlot 2019, Code SAQ : 15110051, 25$ Photo : Courtoisie SAQ

Pour le meilleur

En 2020, l’Alberta Premium Force de Fût Édition Limitée a été élu comme le meilleur whisky au monde par le critique anglais Jim Murray. La surprise a été totale ! Cette bouteille vient d’arriver au Québec et elle va combler l’amateur de spiritueux. Composé de seigle cultivé dans les Prairies et d’eau provenant des Rocheuses, l’alcool est ensuite vieilli en fûts au minimum cinq ans. Il séduit avec ses parfums de cacao et de vanille. La finale fruitée persiste longtemps.