Cyclisme : le nombre d’accidents reste stable à Ottawa et Gatineau

Alors que du côté québécois, un accident mortel impliquant un cycliste n’a été constaté entre 2018 et 2022, deux personnes sont décédées dans la capitale fédérale en 2020 et aucune en 2021.

Précision : Contrairement à ce qu’indiquait une version précédente de ce texte s’appuyant sur les données fournies par la Société de l'assurance automobile du Québec, il y a eu un mort dans un accident à vélo en Outaouais en octobre 2022, à Chelsea.

Les services de police des deux villes respectives s’estiment ainsi satisfaits du travail réalisé, au moment où la saison estivale commence à battre son plein. Invité à brosser un portrait des conditions de circulation des vélos à Gatineau, l’agent relationniste au Service de police de la Ville de Gatineau SPVG , Patrick Kenney, s’est montré positif.

Patrick Kenney, agent relationniste au Service de police de la Ville de Gatineau Photo : Radio-Canada

Somme toute, ça va très bien. Nous avons des policiers patrouilleurs qui sillonnent les sentiers dans la Ville de Gatineau et on fait beaucoup d’éducation [...]. On répond également à beaucoup de questions via les réseaux sociaux , a-t-il exprimé.

Entre 2018 et 2022, le nombre d’accidents avec blessure impliquant un cycliste est resté stable pour la Ville de Gatineau, celui-ci se situant autour de la cinquantaine par année. Une nette diminution avait même été observée pour 2021 avec 31 collisions, même si cette année-ci avait été marquée par la COVID-19.

Pour le reste de l'Outaouais en général, 14 cyclistes ont été gravement blessés entre 2017 et 2022, le chiffre annuel oscillant entre un et quatre, d’après les données transmises par la Société de l’assurance automobile du Québec SAAQ . Le dernier décès dans la région remonte à octobre 2022.

Aucun cycliste n'a perdu la vie au cours des cinq dernières années, selon les chiffres du Service de police de la Ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Raphaёl Tremblay

En date du 13 juin 2023, 17 collisions comprenant un vélo ont été répertoriées par le SPVG pour l’année en cours, dont 9 engendrant des blessures. L’année 2023 n’est pas terminée , prévient toutefois M. Kenney, estimant tout de même que les citoyens comprennent plus le message.

Du côté d’Ottawa, les derniers chiffres disponibles révèlent une stagnation des accidents engendrant des blessures graves pour les cyclistes, celles-ci variant entre 12 et 16 annuellement, entre 2018 et 2021.

Le constable Charles Benoît du Service de police d’Ottawa SPO mentionne toutefois que la sécurité reste un enjeu pour les personnes se déplaçant à vélo, étant donné que leur vulnérabilité est supérieure à celle des automobilistes.

Le constable Charles Benoit est rattaché aux équipes de rue du Service de police d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Si sept cyclistes ont perdu la vie à Ottawa depuis 2018, une nouvelle collision impliquant un vélo est d’ailleurs survenue dans les rues de la capitale vendredi. Une femme se trouvait dans un critique, vendredi matin, après avoir été heurtée par un camion à benne.

Des infractions récurrentes

Selon les chiffres transmis à Radio-Canada par le SPVG , le nombre de constats remis aux cyclistes sur les pistes gatinoises est lui aussi en baisse. Entre 2018 et 2022, celui-ci est passé de 285 à 176, ce qui correspond à une diminution de 38 %.

L’agent du SPVG , Patrick Kenney, souligne cependant que certaines infractions demeurent récurrentes, notamment en ce qui concerne les règles de circulation.

Il faut se rappeler que même si on est un cycliste, on ne peut pas faire fi de la signalisation routière. Lorsqu’il y a un arrêt, on effectue l’arrêt. Lorsqu'il y a un feu rouge, on effectue l’arrêt. [...] Ce sont des infractions communes , détaille-t-il.

Les agents de police d'Ottawa et de Gatineau observent que les règles de circulation ne sont pas toujours respectées par les cyclistes. Photo : Radio-Canada / Raphaёl Tremblay

Même constat du côté d’Ottawa, où le constable Charles Benoît affirme que le partage de la route demeure le plus gros enjeu. Le cycliste a le droit d’être sur la rue, c’est un véhicule et il faut qu’il suive les mêmes lois qu’un véhicule.

Ce dernier affirme que l’infraction la plus fréquemment commise par les cyclistes en ville est de couper la circulation sans effectuer les gestes de direction.