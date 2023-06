Le directeur général de la radio communautaire CFAI démissionne

Rien ne va plus à la radio communautaire CFAI, qui a des antennes à Edmundston et Grand-Sault. En pleine journée de radiothon, pour renflouer les coffres de la station, le directeur général Léonard Odier, claque la porte.

Il reproche aux administrations précédentes d'avoir laissé la radio dans une situation financière désastreuse, et à l'ARCANB, l'Association des radios communautaires francophones du Nouveau-Brunswick, de ne pas lui avoir donné les moyens de redresser la situation financière.

Récemment la radio avait diffusé un communiqué expliquant traverser une crise financière sans précédent. Le conseil exécutif qui gère la radio s'inquiétait de sa fermeture imminente.

Quelques jours avant la diffusion de ce communiqué, la station avait congédié cinq employés - dont deux animateurs et un journaliste - pour des raisons financières.

Une pétition a été lancée en début de semaine par un résident d'Edmundston souhaitant le sauvetage de la radio a récolté 350 signatures. Les signataires réclamaient plus de transparence et l'organisation au plus vite d'une assemblée générale extraordinaire, afin de rendre publics les états financiers de la radio.

Appel à la population

Vendredi, la radio espérait récolter des fonds via un radiothon et différentes activités de financement. Elle en appelait à la population pour renflouer les comptes bancaires de la radio communautaire avec 10 000 dollars .

Le 6 juin, le conseil executif de la radio affirmait que le Franco Festival organisé par la station et prévu en novembre était maintenu.