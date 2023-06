Drainville accueilli par des manifestants à Rivière-du-Loup

Un rattrapage salarial et une protection contre l’inflation : c’est ce que continuent de réclamer les travailleurs et travailleuses pour tenter d’attirer et de retenir du personnel dans le secteur public. Les offres du gouvernement sont insuffisantes, clament les porte-paroles du Front commun.

La présidente du syndicat de l’enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet, faisait partie du groupe d'une vingtaine de personnes. Son syndicat revendique l’amélioration de la composition des classes et l’allégement de la tâche pour les enseignants, qui sont à bout de souffle.

« C’est certain que si on ne va pas là, dans ces deux axes là, on n’y arrivera pas et on n’attirera pas de nouveaux enseignants. » — Une citation de Natacha Blanchet, présidente du syndicat de l’enseignement du Grand-Portage

Le Front commun revendique, entre autres, un mécanisme permanent d’indexation basé sur l’indice des prix à la consommation (IPC) pour que les salaires soient ajustés chaque année en fonction du coût de la vie. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Les travaux vont bon train pour la nouvelle école

Le ministre s’est ensuite rendu sur le chantier de la future école primaire, dans le secteur du parc Cartier, pour procéder à une première pelletée de terre. Il s’est réjoui de l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire et de la beauté du quartier. Ça ne peut pas faire autrement que d’aider à la persévérance et à la réussite , a-t-il commenté.

Selon le ministre, la nouvelle école pourra accueillir jusqu'à 500 jeunes du préscolaire et du primaire. L’établissement ouvrira ses portes en janvier ou en septembre 2025.

Avec les informations de Patrick Bergeron