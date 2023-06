La tendance « white people food », symbole d’une génération de Chinois qui suit son cœur

La boîte à lunch habituelle de Shawn Liang se compose d'un œuf dur, de morceaux de brocoli frais, d'une tranche de jambon, de fromage et d'une tranche de pain complet. Originaire de Pékin, ce résident de Vancouver depuis six ans se décrit à présent comme un adepte de la tendance « white people food » (nourriture pour personnes blanches), qui fait référence à des repas simples, souvent crus et dépourvus de sauces, de fritures ou d’assaisonnements riches.

Le mouvement a gagné en popularité parmi certains internautes des communautés chinoises du Canada. Bien que certains qualifient ce type de plats de « déprimant », d'autres ont adopté le concept comme philosophie de vie.

Shawn Liang affirme d’ailleurs qu’il aurait difficilement avalé un tel repas autrefois, mais qu’aujourd’hui, il ne peut plus s’en passer. Il explique que la cuisine chinoise peut prendre du temps, nécessiter beaucoup de travail et coûter cher.

« Malheureusement, les jeunes sont toujours fauchés, surchargés de travail et n'ont pas le temps. » — Une citation de Shawn Liang

Changement de mentalité chez les jeunes Chinois

Selon la professeure de sociologie à l'Université de Colombie-Britannique (UBC), Amy Hanser, le mouvement white people food symbolise un changement de mentalité chez les jeunes Chinois et une opposition à une vie de labeur pour suivre son cœur.

Cette spécialiste de la Chine contemporaine croit que la jeune génération est prête à essayer différentes choses, à faire des expériences et à voir ce qu'elle ressent. On ne parle pas ici du plaisir de manger ou de la texture des aliments. C'est plutôt de dire "la teneur en fibres de cet aliment est bonne, il y a beaucoup de nutriments, et je vais le manger" , explique-t-elle.

Je pense que c'est en fait une façon très américaine de concevoir l'alimentation.

Une professeure associée au département d'histoire de l'Université de Toronto, Yi Gu, affirme à son tour que de nombreux jeunes chinois se tournent vers le soin de soi, renoncent aux emplois exigeants et à la consommation excessive, et se concentrent sur les joies simples de la vie.

Il s'agirait d'un rejet du modèle 996, qui consiste à travailler de 9 h à 21 h, six jours par semaine, autrefois considéré comme un ingrédient essentiel de la réussite chinoise.

Une expression trop généralisée et raciste

Eva Wu, qui travaille pour une entreprise technologique internationale à Vancouver, salue le côté santé de ces repas. Ces dîners sont en fait bons pour vous et ne vous feront pas somnoler à votre bureau , affirme celle qui se nourrit généralement d'un yaourt, d'un bâtonnet de fromage et d'un petit sandwich.

Elle refuse cependant de qualifier ces repas de nourriture pour personnes blanches , jugeant cette expression trop généralisée et raciste . Elle les appelle plutôt dîners légers de style local .

Eva Wu apprécie le côté santé de ces repas simples. Photo : iStock

Une professeure adjointe à l'École de gestion des ressources et de l'environnement de l'Université Simon Fraser (SFU), Tammara Soma, reconnaît que l’expression peut être offensante.

Selon elle, la tendance peut néanmoins être vue comme un moyen de se réapproprier le sarcasme et montrer des perspectives culturelles différentes, car les personnes issues de milieux culturels non blancs se font parfois dire que leur nourriture est bizarre et exotique .

« C'est en quelque sorte une réponse au fait que la nourriture de ces personnes a généralement été stéréotypée. » — Une citation de Tammara Soma, professeure adjointe, École de gestion des ressources et de l'environnement, SFU

Richard Tang, caméraman à Vancouver, raconte que son dîner contient des fruits et des légumes frais depuis cinq ans, mais aussi un petit pain de style chinois avec des graines de sésame, le rendant ainsi aussi multiculturel que le Canada .