Rona embauche un nouveau chef de la direction pour sa restructuration

Andrew Iacobucci travaillera au siège social de l'entreprise, à Boucherville, en compagnie des autres membres du conseil de direction, a indiqué le géant de la rénovation résidentielle dans un communiqué.

Le nouveau patron compte 30 ans d'expérience, dont plus de 20 à la tête d'équipes et à la barre de projets stratégiques dans les secteurs du détail et de la distribution alimentaire. Il était récemment vice-président à la direction et chef des services commerciaux du distributeur alimentaire américain US Foods.

Immersion

M. Iacobucci, qui habitera la région de Boucherville, a appris le français au cours de son parcours pédagogique, a précisé l'entreprise. Il fera quatre semaines d'immersion dans une école de langue de Québec d'ici son entrée en poste, en juillet, afin de pouvoir mieux communiquer avec les employés et la clientèle .

Garry Senecal, qui occupait le poste de chef de la direction par intérim, restera à l'emploi de Rona jusqu'à la fin de l'année pour assurer la transition.

Avec la restructuration annoncée jeudi, Rona veut simplifier davantage ses activités dans le contexte du ralentissement économique actuel , qui la force à s'adapter pour refléter les nouvelles réalités du marché .

L'entreprise estime que cette simplification de sa structure organisationnelle renforcera sa position sur le marché et la rendra plus efficace.

Rona compte 425 magasins corporatifs ou affiliés au pays, qui sont exploités sous les enseignes Rona, Réno-Dépôt, Lowe's et Dick's Lumber.