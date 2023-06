Le RAFA veut arrimer ses statuts à l’évolution des métiers de l’art et de la culture

La réflexion autour de la refonte et de la modernisation des statuts de l'organisme était vendredi au cœur du Forum des arts et de la culture 2023, à Edmonton.

Les textes actuels qui régissent le fonctionnement du RAFA datent de novembre 2006. Dix-sept ans après, l’organisme porte-parole de la communauté francophone artistique et culturelle de l'Alberta trouve nécessaire de refléter la réalité de la communauté artistique d’aujourd’hui.

L'écosystème a beaucoup évolué , dit la directrice générale du RAFA , Sylvie Thériault. Beaucoup d'artistes sont multidisciplinaires, mais on parle de l'adhésion disciplinaire au RAFA. Ça devient difficile pour nous de gérer parce qu'on sait plus où cadrer. On a des entreprises qui ont été mises sur pied. Où est-ce qu'on les met dans notre organisme?

Le RAFA entend alors accorder un statut à tous les travailleurs culturels, y compris les travailleurs autonomes.

Espoirs d'un lendemain meilleur

La cinquantaine de personnes réunies vendredi à la 18e édition du Forum des arts et de la culture ont partagé leurs réflexions sur ces questions.

Mohamed Kaba Kourouma, directeur général de Pont Cultural Bridge, espère voir plus de dynamisme au conseil d’administration du RAFA après la réforme réglementaire.

C'est surtout la question de représentativité et l'engagement des membres du CA [conseil d'administration]. Avoir des membres du CA qui ont une expertise, quel que soit le domaine d'où ils viennent, qui font évoluer la structure, qui donnent des conseils précis à la direction par rapport au statut et aux besoins des membres, c'est quelque chose d'important pour moi.

Le RAFA prévoit la mise en application de ses nouveaux statuts et règlements en juin 2024. En attendant, l’organisme et son consultant vont harmoniser les propositions des membres, soumettre un document final à l’adoption de l’assemblée générale et respecter un temps de transition de six mois.

Le président du conseil d’administration, Marcel Preville, espère que les statuts réformés viennent renforcer et amener l’organisation à une autre étape de son impact.