Rêver son vin, de la Moldavie… à Yamachiche

« Ça fait deux ans que je dis ''il faut être fou pour faire du vin au Québec'', lance Liudmila Terzi, un large sourire aux lèvres. J’avais fait du bénévolat dans des vignobles au Québec et je n'en revenais pas du travail que les vignerons doivent faire et des efforts qu’ils doivent mettre pour réussir ».

Deux ans plus tard, elle nous reçoit chez elle, sous un grand arbre du Vignoble et Domaine Beauchemin à Yamachiche dont elle est copropriétaire depuis quelques mois. Jamais elle n’aurait pensé que sa vie l’aurait amenée ici.

Pourtant, Liudmila Terzi est passionnée de viticulture depuis longtemps. Je suis tombée dans la marmite quand j’étais toute jeune, raconte-t-elle en riant. Mes parents et mes grands-parents produisaient leur propre vin, donc comme toute Moldave, on rêve un jour d’avoir ses propres pieds de vigne.

À l’âge de 26 ans, Liudmila Terzi quitte sa Moldavie natale à la recherche de défis. Elle atterrit au Québec où elle termine des études pour faire reconnaître ses diplômes en ingénierie. Entre ses examens, elle ne peut s’empêcher de retourner à la terre.

En 2018, elle fonde l’entreprise d’exportation privée de vins moldaves Les Filles du Vigneron pour faire découvrir aux Québécois les produits de son terroir. En parallèle, elle continue de faire grandir son rêve de cultiver ses propres vignes.

Un projet à revoir

J’avais fait des offres en Moldavie pour avoir notre vignoble , explique Liudmila Terzi. Mais la pandémie et la guerre en Ukraine, pays voisin de la Moldavie, ont fait dérailler ses plans et l’ont obligée à réorienter son rêve.

Avec le recul, elle est certaine d’avoir pris la bonne décision : être vigneronne est un travail de terrain. Durant la pandémie, pendant deux ans, je ne suis pas allée voir mes parents, alors on ne peut pas parler de voir les vignes. Et après ça avec la guerre, avec l’espace aérien restreint, tout ça, je n’ai pas pu y aller non plus .

« On ne peut pas encore faire pousser du raisin à distance. L’humain n’a pas encore appris ça. En tout cas, moi je n’ai pas encore appris ça. » — Une citation de Liudmila Terzi, copropriétaire du Vignoble et Domaine Beauchemin

Et même près des vignes, faire pousser du raisin est loin d’être simple, surtout dans la belle province. En Moldavie pour faire du vin, tu mets du raisin, tu commences à fermenter, tu repousses un peu les mouches à fruits et c’est fini. Ici, non , s’exclame Liudmila Terzi.

Je dirais qu’il faut vraiment être prêt à tout. Comme papa m’a dit quand je lui ai dit que j’achetais un vignoble, et il n’était pas content, confie-t-elle entre deux éclats de rire. Tu deal avec la nature et à ce que je sache, ce n’est pas l’humain qui dirige.

La nature aura vite donné raison aux mises en garde de sa famille. Le mois de mai a été particulièrement difficile pour le gel cette année. J’ai eu mon gros baptême dès ma première saison [...] Ça fait longtemps que les vignerons n’avaient pas vu ça au Québec.

Heureusement, Liudmila Terzi ne part pas de zéro. Je suis chanceuse d’avoir acheté un vignoble qui était déjà opérationnel , estime la vigneronne. C’est d’ailleurs par respect pour l’ancien propriétaire, Luc Beauchemin, que la Moldave a choisi de conserver le nom du domaine.

Un travail en continu

Liudmila Terzi a d’ailleurs pu observer le travail de son prédécesseur lors de la dernière cuvée, question de se préparer à la sienne. La prochaine fois qu’il y aura embouteillage au Vignoble et Domaine Beauchemin, ce sera son vin à elle.

« Je suis encore peureuse. Comme c’est ma première cuvée, je veux que mon bébé soit parfait. » — Une citation de Liudmila Terzi, copropriétaire du Vignoble et Domaine Beauchemin

Si elle habite à Boucherville sur la Rive-Sud de Montréal, elle fait le chemin pratiquement tous les jours pour venir travailler dans les vignes ou dans le chai, endroit où les raisins se transforment en vin.

Il y a des décisions à prendre à chaque étape et Liudmila Terzi prend chacune d’entre elles au sérieux. Quand j’ai commencé la taille cette année, je ne savais pas par où commencer. J’ai eu peur! Quand je suis rentrée dans les vignes, on dirait que j’avais un trou de mémoire.

La vigneronne a lâché un coup de fil à sa mère en Moldavie qui lui a promis de la guider de loin si elle avait besoin d’aide. Mais quand les gars sont venus, ils sont rentrés dans les vignes et ils ont commencé la taille comme ils étaient habitués… Je n’ai pas aimé. Et là, c’est revenu! , se réjouit-elle, comme quoi son enfance passée entre les vignes moldaves n’est jamais bien loin.

Liudmila Tezi a fait l'acquisition des quelque 14 000 pieds de vignes avec son conjoint, Richard Brasseur. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Une histoire à écrire

La route vers Yamachiche n’aura pas été sans embûches et détours pour Liudmila Terzi, et le chemin est loin d’être terminé. La suite, elle l’affrontera avec le sourire. Tant qu’on aura du plaisir, on va continuer , insiste-t-elle, un verre à la main.

La Moldave est fébrile à l’idée de participer à garnir les celliers du Québec non seulement de bouteilles moldaves, mais maintenant de ses propres vins. Quand on a quelque chose sur la table, c’est aussi grâce à tous les agriculteurs qui nous entourent. [...] Je sens que je fais partie d’un tout et que je contribue à la société qui m’a accueilli avec les compétences que j’ai.

Son conjoint et elle prévoient éventuellement aménager un espace de dégustation à même le domaine pour partager la table avec leur clientèle. On ne vend pas que du vin, explique-t-elle. Ces vins-là ont une histoire derrière la bouteille… et c’est notre histoire qu’on est en train d’écrire .

Une histoire aux racines moldaves qui se cultive, contre toute attente, au Québec.