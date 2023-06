Le dossier du Mont-Sainte-Anne fait du surplace

Le dossier du Mont-Sainte-Anne semble faire du surplace. Le plan d’investissements promis par l’entreprise gestionnaire de la montagne, Resorts of the Canadian Rockies (RCR), n’est toujours pas remis au gouvernement et Groupe Le Massif abandonne les démarches pour acheter le centre de ski , révèle le Journal de Québec. Rien pour rassurer les gens de la région.

Mario Bédard craint que les premières neiges arrivent et que le dossier du Mont-Sainte-Anne n’ait toujours pas avancé.

Juste acheter un monte-personne, ça peut prendre des années, il y a une attente, peu de compagnies font ça, donc si on veut avoir des équipements modernes et récents, il faut commencer, il faut que les projets partent , croit le co-président de la Coalition Avenir Mont-Sainte-Anne.

RCR avait déjà signifié que la montagne n’était pas à vendre. Le retrait du Groupe Le Massif n’est donc pas surprenant, mais fait perdre un peu plus d’espoir à Mario Bédard.

Mario Bédard, porte-parole de la coalition Avenir Mont-Sainte-Anne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dernièrement, RCR dit qu’il a déposé un plan au gouvernement. Le lendemain, le gouvernement dit qu’il n’a rien reçu. On se rend compte qu’il n’y a pas de négociations possibles avec RCR . Ça semble très difficile , soutient-il.

Rappelons que les Amis du Mont-Sainte-Anne ont aussi fait une offre à RCR qui a été refusée dans les dernières années.

« Je pense qu'on est rendu à l'étape que l’État, le gouvernement doit prendre en charge ce dossier-là et tenté de récupérer la gestion du Mont-Sainte-Anne, comme c’était avant » — Une citation de Mario Bédard, co-président de la Coalition Avenir Mont-Sainte-Anne.

Même si RCR ne semble pas avoir d’intérêt à céder la gestion de la montagne, plusieurs aimeraient un changement d'opérateur, reprochant à l'entreprise albertaine de ne pas investir suffisamment dans la montagne.

Si Groupe Le Massif avait acheté le Mont-Sainte-Anne, le gouvernement du Québec aurait été plus enclin à investir dans la montagne, croit le maire de Beaupré, Pierre Renaud.

Il rappelle que le centre de ski est essentiel à la santé économique de la région et que l’hiver dernier a été difficile, avec la fermeture de la remontée mécanique l'Étoile filante. Sans montagne, il n'y a pas de ville de Beaupré , confie-t-il.

Depuis plusieurs mois, les critiques fusent à l'endroit de la station touristique MSA en raison de la désuétude des infrastructures. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

De son côté, la directrice générale d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré fait encore confiance à RCR . Qu’il y ait vente ou non, on veut de l’investissement à court, moyen, long terme , affirme Marie-Julie Paradis.

Un plan d’investissement similaire aux derniers ?

Mario Bédard est l’un de ceux qui doutent du nouveau plan d’investissement promis par RCR , d’autant plus qu’il est conditionnel à une participation du gouvernement du Québec.

C’est la quatrième fois qu’un projet est déposé. C'est des 100, 200, 250 millions. Il ne se passe jamais rien , dit-il.

Le directeur du marketing et des communications des stations Mont-Sainte-Anne et Stoneham, Hugues Leclerc, précise que le prochain projet d’investissement fera écho à celui soumis en 2021. Ce projet couvrira le développement des infrastructures touristiques, résidentielles et commerciales dans une approche cohésive et intégrée.

Il ajoute qu’il sera soumis éminemment au gouvernement.

Appelé à réagir, le cabinet du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Avec les informations de Camille Carpentier