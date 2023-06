Des bestioles qui soulèvent dégoût et inquiétude...

Ces bestioles semblent particulièrement présentes dans les MRC d’Abitibi (secteur d’Amos) et d’Abitibi-Ouest par les temps qui courent. Des citoyens se désolent de voir leurs beaux arbres feuillus dégarnis et ravagés, mais il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter outre mesure.

Les livrées des forêts se retrouvent en grand nombre sur les routes dans leurs recherches de nouveaux arbres. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

C’est un insecte indigène, un papillon. Il y a des infestations périodiques d’une durée de trois à cinq ans. Cet insecte s’attaque principalement aux peupliers faux-trembles et à l’érable à sucre, a indiqué Pierre Therrien, entomologiste au ministère des Ressources naturelles et des Forêts , à l’émission Ça vaut le retour.

Dans les conditions épidémiques, il peut défolier complètement les arbres, ce qui donne l’impression que les arbres sont morts, mais ce n’est pas si grave que ça. Les arbres en santé résistent quand même assez bien à des défoliations d’une année ou deux, a fait remarquer M. Therrien. Souvent, tard en saison, l’arbre va produire de nouvelles feuilles, peut-être un peu plus petites et un peu plus pâles, qui lui permettront quand même de faire ses réserves d'énergie pour l’hiver.

Les chenilles : « Il faut les tolérer, mais d'abord les accepter »

Cycle normal

Pierre Therrien ajoute qu’il est normal de voir cet insecte à cette période-ci de l’année.

Il est effectivement très présent, particulièrement entre Rouyn-Noranda et La Sarre. Il y en a aussi ailleurs dans la région et dans le Bas St-Laurent cette année, mais c’est entre Rouyn-Noranda et La Sarre où il y en a le plus, a-t-il signalé. Il y a probablement présence de peupliers faux trembles en grande quantité, mais c’est difficile de déterminer exactement pourquoi des épidémies ont lieu à tel ou tel endroit.

M. Therrien précise que les cycles de livrées des forêts sont souvent déterminés par les effets de la température et des ennemis naturels de l’insecte. Quand les ennemis relâchent un peu, les populations de livrées des forêts commencent à augmenter et on peut assister à une épidémie, comme on le voit actuellement , a-t-il fait observer.

Les livrées des forêts aiment bien s'attaquer à certains arbres. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Le spécialiste souligne aussi que la livrée des forêts peut être bénéfique pour la nature. Elle a tendance à assainir les peuplements, à éliminer les arbres les plus faibles. C’est donc très favorable pour les peuplements de peupliers faux-trembles sur une grande période et ça démontre bien la résilience des forêts , a-t-il fait valoir.

Ça achève… pour cette année!

La bonne nouvelle, c’est que l’épidémie de chenilles tirerait à sa fin pour cette année. Ce serait même une question de jours, selon Christian Bélisle, technicien en protection des forêts au ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Ça achève, on est à la fin du cycle , a-t-il assuré en entrevue à l’émission Des matins en or.

Christian Bélisle, du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, assure que l'épidémie de chenilles achève... pour cette année! Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

La chenille a un seul cycle par année. On n’observera donc pas de livrées des forêts en juillet ou en août. C’est toujours à ce temps-ci de l’année. Elles sont dans leur dernière phase de développement. Quand on les voit se développer en colonies, elles sont sur le point d’aller se transformer en chrysalides. D’ici quelques semaines, on devrait donc voir beaucoup de papillons sortir , a signifié M. Bélisle.

La moins bonne nouvelle, c’est qu’une autre épidémie de chenilles nous attend dans le détour en 2024.