L’ACF salue l’adoption de la réforme de la Loi sur les langues officielles

La modernisation de la Loi sur les langues officielles constituait l'une des promesses électorales majeures du gouvernement libéral de Justin Trudeau durant deux campagnes électorales.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, le président de l’ ACF , Denis Simard, met en évidence l'importance cruciale de cette réforme, en particulier pour les francophones en situation minoritaire.

L’ ACF se joint à l’ensemble de la francophonie canadienne pour reconnaître l’importance de l’adoption de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada , déclare le Denis Simard.

On parle du processus de l’immigration francophone pour pouvoir maintenir le poids démographique de notre communauté et on parle également d’un système éducatif qui va être à la hauteur de nos attentes et nos aspirations , précise-t-il.

« La communauté fransaskoise attend que le gouvernement canadien joue son vrai rôle de protecteur par rapport à sa minorité linguistique, qu’il nous assure un financement et qu’il nous assure la viabilité. » — Une citation de Denis Simard, président de l’Assemblée communautaire fransaskoise

Le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, met en évidence l'importance cruciale de cette réforme, en particulier pour les francophones en situation minoritaire. Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, Denis Simard souligne la responsabilité du gouvernement canadien de préserver et de protéger la langue française à l'échelle nationale.

Le premier lien du projet de loi reconnaît la fragilité du fait français à ce pays et le rôle important que doit jouer le gouvernement du Canada dans sa protection , indique M. Simard.

« On va protéger la communauté fransaskoise et on va s’assurer qu’on va bénéficier de 100 % de cette loi. » — Une citation de Denis Simard, président de l’Assemblée communautaire fransaskoise

Selon Denis Simard, la nouvelle loi oblige les ministères et agences fédérales à consulter les communautés de langues officielles en milieu minoritaire et à offrir des mesures positives afin d’assurer leur développement .

Il rappelle également que les communautés francophones et acadienne font pression sur le gouvernement fédéral depuis 6 ans en vue d'obtenir cette modernisation de la Loi sur les langues officielles.

De son côté, l'avocat réginois, Roger Lepage, précise qu’Ottawa a la capacité d'aller encore plus loin dans sa démarche.

Il faut que le gouvernement fédéral se rende compte qu'il doit tout faire dans la mesure du possible pour appuyer l'épanouissement et le développement de la langue française et la culture francophone , estime Roger Lepage.

L'avocat Roger Lepage estime qu’Ottawa a la capacité d'aller encore plus loin dans sa démarche. Photo : Radio-Canada

Roger Lepage souligne que dans sa version révisée, la Loi sur les langues officielles confère des pouvoirs accrus au commissaire aux langues officielles, notamment la capacité d'imposer des sanctions, bien que celles-ci soient plafonnées à 25 000 $.

Je pense que les modifications reconnaissent pour la première fois que le français est menacé pas seulement à l'extérieur du Québec, mais le français est aussi menacé au Québec , note l’avocat.

Tous les niveaux de gouvernement ont encore beaucoup de travail à faire pour protéger la langue française, la loi sur les langues officielles n’est qu’un outil de plus. [...] Ça devrait aider, mais je ne suis pas trop convaincu , note M. Lepage.

Avec les informations de Campbell Stevenson