Fermeture de la route 4 : lourdes conséquences pour des commerçants de l’île de Vancouver

Des commerçants sur l’île de Vancouver disent commencer à subir les effets de la fermeture de la route 4, plus d’une semaine après que le feu de Cameron Bluffs, à l'est de Port Alberni, a forcé la fermeture de la seule route reliant les deux côtes de l'île.

Alors que la route 4, qui relie l’ouest à l’est de l’île de Vancouver, restera fermée jusqu’au 24 juin selon le ministre des Transports de la Colombie-Britannique, Rob Fleming, plusieurs communautés restent coupées du reste de l’île et du continent.

Certaines épiceries ont d'ailleurs imposé des limites d'achat sur des produits de première nécessité. Les banques alimentaires de Tofino et de Ucluelet, sur la côte ouest de l'île de Vancouver, ressentent déjà la pression.

La haute saison touristique a démarré pour les habitants et les commerces locaux, qui tentent de surmonter un démarrage plus calme que prévu.

La propriétaire de la boutique de Surf Sister à Tofino, Krissy Montgomery, explique qu'elle a dû licencier temporairement quelques-uns de ses 25 employés à temps plein, car seulement 10 % des réservations sont maintenues pour les leçons et les locations.

Une nouvelle épreuve à surmonter pour les commerces locaux

Cette semaine a été un véritable coup dur... cela a été très difficile , déplore Krissy Montgomery. Tout le monde a du personnel et des provisions, et le fait d'avoir à fermer en une nuit a été dévastateur.

La propriétaire de Surf Sister à Tofino, Krissy Montgomery, affirme que les annulations à cause du feu de forêt de Cameron Bluffs, ont été dévastatrices pour son entreprise et ses employés. Photo : Radio-Canada / Yvette Brend

La plupart des entreprises de la région ne sont qu'à quelques mois de la fermeture, en particulier après que la pandémie de COVID-19 a ralenti les voyages, explique Krissy Montgomery.

« Nous comptons les minutes qui nous séparent de la réouverture de cette route. » — Une citation de Krissy Montgomery, propriétaire de la boutique Surf Sister à Tofino

Pour de jeunes entreprises, la situation relève du défi. Ahous Adventures, appartenant à la Première Nation Ahousaht vient d'ouvrir ses portes à Tofino. La première saison connaît un début intéressant , selon le directeur adjoint Brent Baker.

Ce n'est pas le scénario idéal, c'est certain. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on se lance dans une nouvelle opportunité, qu'on veut lancer une nouvelle entreprise, cela ne va pas se faire sans difficulté , dit Brent Baker.

Krissy Montgomery estime que les gouvernements doivent soutenir les entreprises et préparer les routes à l'aggravation des catastrophes climatiques.

Une situation pas si critique pour les touristes

Certains visiteurs apprécient toutefois l'absence de longues files d'attente. Luc Lafontaine et Natalie O'Leary ont traversé le Canada dans leur auto-caravane de sept mètres de long.

L'itinéraire initial comprenait une visite de quelques jours de l'île de Vancouver, qui s’est transformée en une visite de plus d'une semaine.

« Mais ce n'est pas un mauvais endroit pour être coincé. Il fait toujours beau depuis que nous sommes ici et tout va bien. C'est un endroit magnifique. » — Une citation de Luc Lafontaine, touriste montréalais sur l’île de Vancouver

Le couple suit les recommandations de la province et n'a eu aucune difficulté à prolonger sa réservation dans un camping presque vide.

À moins que vous ne vouliez que votre auto-caravane soit [cassée en deux], vous feriez mieux de rester dans les parages et d'attendre quelques semaines , conseille Luc Lafontaine.

Un détour toujours en place

Le détour de 90 kilomètres et d’une durée de 4 heures est toujours accessible aux voitures, camionnettes et véhicules commerciaux sur une étroite route forestière. La province encourage néanmoins uniquement les déplacements essentiels.

En attendant que la situation s’améliore, des personnes se mobilisent pour offrir un abri et de l'aide aux personnes bloquées, car il est possible d'acheminer par voie terrestre des vivres et des articles aux communautés touchées.

Lonny Jamieson est l’un des trois pilotes de convoi qui aident les véhicules commerciaux et certains véhicules personnels essentiels à faire un détour de plusieurs heures à la suite du feu de Cameron Bluffs, qui a provoqué la fermeture de la route 4. Photo : Radio-Canada / Yvette Brend