La crise du logement était au centre, vendredi, d’une réunion bilatérale entre le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Tout en disant souhaiter plus de fonds directs du fédéral, cette dernière a réclamé une « vision claire » de la part du gouvernement du Québec pour résorber le problème.

Lors d'un point de presse à la suite de sa réunion avec M. Trudeau, la mairesse de Montréal a plaidé pour une plus grande collaboration entre le fédéral et le provincial, mais aussi avec le secteur privé, les promoteurs et les organismes, pour faire de la crise du logement une priorité .

Selon elle, en raison de l’inflation et de la hausse des taux d'intérêt, les chantiers se font plus rares, notamment dans la métropole, alors qu'il s'agit de l'endroit où il y a la plus grande concentration d’habitants au Québec. Il faut préserver le parc existant, mais il faut construire du logement, a insisté Mme Plante. C’est absolument nécessaire. Si ça baisse au niveau du marché, c’est une raison de plus pour que l’État investisse, ça fait partie de sa mission.

Au sujet de l’implication du gouvernement fédéral pour aider les villes canadiennes à surmonter la crise, Mme Plante lève un pouce en l’air . Thumbs up , a-t-elle dit, tout en laissant entendre qu’elle souhaiterait obtenir encore plus de fonds de la part d’Ottawa pour l’habitation, notamment à travers des demandes conjointes avec le gouvernement provincial.

Les programmes d’habitation qui partent du fédéral et qui vont directement aux villes, dont L'Initiative pour la création rapide de logements, fonctionnent , affirme Mme Plante. On est content de cela et on aimerait en avoir plus, mais je suis prête à accompagner le gouvernement du Québec pour aller vers le fédéral, a-t-elle ajouté. Nous, on demande de l’argent et de l’aide là où on peut.

« Tout le monde est mobilisé : le privé, les promoteurs, les organismes, les gouvernements… Mais il faut avoir une vision, et je pense que c’est ça qui manque en ce moment. C’est une vision surtout au niveau provincial. [...] Il faut mobiliser toutes ces forces. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la mairesse de Montréal ont discuté de la crise du logement, mais aussi du financement du transport collectif et de la fiscalité des municipalités. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Elle a qualifié sa position d’ extrêmement inconfortable quand les gouvernements fédéral et provincial se rejettent la balle concernant le financement à injecter dans l’habitation et les infrastructures. On n’est pas dans une posture facile, on est un peu entre l’arbre et l’écorce. [...] C’est assez particulier, c’est extrêmement inconfortable.

Pour ce qui est du controversé projet de loi 31, qui a récemment été déposé par la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, Mme Plante a estimé qu’ il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, parce qu’il y a de bons éléments dans le texte, en faisant référence au fardeau de la preuve qui est maintenant sur le propriétaire en cas de rénoviction .

Décrié tant par des associations de locataires que par des groupes de propriétaires, le projet de loi 31 vise notamment à conférer aux propriétaires le droit de refuser une cession de bail, une mesure à laquelle recourent des locataires pour contrer la hausse des prix locatifs.

C’est sûr que [les mesures] concernant la cession du bail me préoccupent , affirme Mme Plante. S’il y a autant de cessions de bail, c’est parce qu’il n’existe pas de mécanismes qui assurent au locataire de savoir quel est le prix qui était payé, ajoute-t-elle. Alors, on s’échange un bail et on est sûrs d’avoir les mêmes conditions.

La mairesse réaffirme par ailleurs que son administration est déterminée à mettre des règlements pour empêcher les rénovictions, mais aussi les subdivisions, et la question des flips [qui] est extrêmement problématique, parce qu’on sait que cela contribue directement à la hausse des prix et nuit également à la mixité économique, culturelle, sociale dans nos quartiers .

Jeudi, les médias La Presse et Pivot ont révélé que la ministre Duranceau avait mené au moins une conversion immobilière dans le quartier La Petite-Patrie, à Montréal, peu avant son entrée en fonction en 2022.

Le phénomène que l'on surnomme « rénoviction » est sans cesse croissant à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Enfin, Mme Plante a été questionnée sur le problème de l’itinérance à Montréal. Là aussi, elle a déploré un manque de vision de la part de Québec, tout en affirmant que la Ville de Montréal ne peut pas agir seule .

« De la même façon que je demande au gouvernement du Québec d’avoir une vision claire concernant l’habitation, c’est quoi sa vision pour soutenir les plus vulnérables dans notre société qui se retrouvent [...] à Montréal? » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

On est contents d’accueillir tout le monde, mais il faut trouver un équilibre et l’équilibre est fragile , dit-elle. Moi, je suis en recherche de solutions, mais j’ai besoin que le gouvernement du Québec dise haut et fort que, dans sa vision du logement, il y a cette compréhension que, si ces gens ont un toit au-dessus de la tête, ils ne seraient pas dans la rue.

En matière de logement, le Québec connaît actuellement son plus bas taux d’inoccupation (1,7 %) en plus de 20 ans, selon des données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), citées dans une lettre d'élus municipaux et d'acteurs du milieu de l'habitation au premier ministre François Legault, rendue publique cette semaine.