À Caraquet, le CCNB fait gagner un cabanon construit par les élèves pour la bonne cause

L’Oasis est un petit cabanon plutôt féminin de 2,5 mètres sur 5 mètres. Il est ce que l’on appelle un She Shed, qui se veut le pendant féminin du sous-sol d'homme , ce repère masculin des outils et des passe-temps.

Tania Robichaud Duguay est enseignante au programme de gestion de bureau au CCNB Péninsule acadienne. Elle est l'instigatrice du projet.

En septembre dernier, je devais donner un nouveau cours qui s'appelait gestion d’activité. Je me suis alors demandé ce que je pouvais faire comme projet pour intéresser les étudiants , affirme-t-elle

L'enseignante au programme de gestion de bureau au CCNB Péninsule acadienne Tania Robichaud Duguay est l'instigatrice du projet L'Oasis. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

C’est de cette façon que l’idée de construire un She Shed est née.

« Ça fait longtemps que ça m'intéresse. J’ai donc lancé le projet d'en construire un pour ensuite faire un tirage. C’est une bonne façon d'amasser des fonds. » — Une citation de Tania Robichaud Duguay

Une grande part des profits de la loterie ira à des organismes de la région qui luttent contre la violence familiale dans la péninsule acadienne. Tania Robichaud Duguay avoue que la vente de billets explique que la majorité des tickets se sont vendus au cours des deux dernières semaines.

De l’aide des anciens

Jessica Lebreton est membre de l'Association des anciens et amis du CCNB de la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Le projet L’Oasis a pu compter sur l'appui de l’Association des anciens et amis du CCNB de la Péninsule acadienne. Selon Jessica Lebreton qui fait partie de l’association, explique que c’est du point de vue de la gestion et de la logistique que le regroupement à pu offrir son aide.

Nous sommes une équipe qui est là pour la réussite étudiante et c’est un lien direct avec le CCNB , affirme-t-elle.

Ce coup de pouce profitera également à l’association puisqu'une partie de l’argent recueilli par la vente des billets lui sera remis et servira entre autres à des bourses d'études, ainsi que pour des activités.

Une conception du CCNB

L’Oasis a été conçue de A à Z par les étudiants du programme de charpenterie du CCNB . La bâtisse est isolée, a une finition intérieure en pin et est prête à accueillir l’électricité.

L'Oasis vue de l'intérieur. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

La valeur totale de cette construction est d'environ 22 000 $.

Arcade Robichaud est enseignant au programme de charpenterie au CCNB de la Péninsule acadienne. Il explique que si on ne lui avait pas imposé d’échéancier précis, les travaux devaient coïncider avec le syllabus du cours et que le projet devait être terminé à la fin de la session collégiale.

Ç’a été un projet rassembleur et complet pour un groupe de charpenterie. On est partis de l'estimation des coûts et de matériaux jusqu’à la toiture , souligne-t-il.

Arcade Robichaud, enseignant au programme de charpenterie au CCNB Péninsule acadienne trouve que L'Oasis est un projet rassembleur Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Après des semaines de construction et de vente de billets, le cabanon a été tiré vendredi. Une dame de la région de Caraquet est l'heureuse gagnante.