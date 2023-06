Incendie mortel à Buckingham : l’accusée pourra se faire entendre en Cour d’appel

Condamnée à purger une peine de 15 ans de prison en mai dernier, une femme de 42 ans pourra se faire entendre en Cour d’appel. Le juge Mark Schrager a pris cette décision plus tôt cette semaine, quelques jours après avoir entendu les deux parties.

Au sujet de la permission d’appeler, la barre n’est pas haute. En l’espèce, au moins [des] centaines de questions soulevées sont suffisamment sérieuses (ou du moins, elles ne sont pas futiles) pour que la permission d’appeler soit accordée , peut-on lire dans la décision de six pages.

Cette femme, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, a été trouvée coupable d’homicide involontaire l’automne dernier en lien avec un incendie survenu dans la nuit du 31 août 2019 dans un immeuble de logements de Buckingham, à Gatineau. Un bébé de trois mois ainsi que le conjoint de l’accusée sont morts.

Elle devra rester derrière les barreaux jusqu’à la fin du processus judiciaire. Son avocate, Me Annabelle Clavet-Routhier, avait demandé que sa cliente soit libérée puisque, selon elle, sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public .

L'incendie a fait deux morts et deux blessés. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Photo : S.B.

Le ministère public, qui n’avait pas contesté la permission de faire appel, s’était opposé à sa libération. Le juge Schrager a abondé en ce même sens pour diverses raisons. Le crime est très grave. [...] Même si je considère l’absence des antécédents, on ne peut pas éliminer la possibilité d’une récidive , a-t-il écrit au sujet de l’accusée qui avait choisi de ne pas témoigner lors du procès.

Je crois que la confiance du public dans l’administration de la justice serait minée par la mise en liberté de la requérante , a-t-il expliqué par la suite.

Il a aussi mis de l’avant l’attitude de la requérante envers le système judiciaire , faisant référence à l’hostilité et le manque de respect exhibés envers les témoins et le tribunal pendant le procès . À cet effet, le magistrat est aussi revenu sur la colère de l’accusée le 19 mai où elle a invectivé le juge en le traitant de menteur .

L’accusée est derrière les barreaux depuis le mois d’octobre 2022, lorsqu’elle a été déclarée coupable de cinq chefs d’accusation, soit deux pour homicide involontaire, deux pour avoir mis le feu à l’immeuble et à un camion causant des lésions corporelles, et un chef d’avoir mis le feu causant des dommages à des biens.

Précision Une ordonnance de non-publication nous empêche de publier toute information qui permettrait de révéler l'identité des enfants visés par ce dossier. Ces derniers ont été pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse.

Les nombreux facteurs aggravants

La femme aujourd’hui âgée de 42 ans souhaite annuler la décision prise par le juge Gaston Paul Langevin qui avait relevé de nombreux facteurs aggravants dans ce dossier datant de près de quatre ans.

Le juge Langevin avait notamment fait valoir que l’accusée n’avait pas démontré de signes de peine ou de tristesse après l’incendie.