L’usine de gâteaux fait partie du paysage de la Beauce, tout comme les Jos Louis, les gâteaux demi-lune ou encore les rouleaux suisses.

Si Vachon a eu des débuts modestes comme le raconte Jacques Vachon, le petit-fils de la fondatrice, aujourd’hui, l’entreprise familiale est devenue un fleuron de l’économie québécoise.

« Ce nom, je pense qu’il est marqué pour la majorité des Québécois. Peut-être pas dans la nouvelle génération de jeunes de 10, 15 ans [...], mais si on prend les gens de 30, 35 ans et plus, jusqu’à 80, 85 ans, Vachon est synonyme de gâteau. »