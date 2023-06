La majorité des consommateurs sondés considère tout de même que le niveau de service reçu dans les magasins n’a pas changé, et un peu plus d’un répondant sur dix trouve qu’il s’est même amélioré.

Ce sont dans les quincailleries et les magasins de biens de mode et de biens courants que le service se serait davantage détérioré. Selon le CQCD , la pénurie de main-d’œuvre serait l’un des facteurs expliquant le recul ressenti par ces consommateurs.

Méthodologie : L'enquête a été menée du 4 au 10 avril 2023 sur un échantillon de 1019 répondants. Comme il s'agit d'un sondage non probabiliste, la marge d'erreur ne s'applique pas.

Une conclusion corroborée par Benoit Duguay, professeur à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Manque de personnel et manque de qualifications, les deux sont importants. Les gens arrivent en magasin, ne sont pas bien encadrés et vont peut-être même chercher une caisse pour payer parce qu'il y en a juste une d'ouverte , remarque-t-il.

Ce sont d’ailleurs deux des lacunes les plus souvent relevées dans le sondage non probabiliste, la difficulté à obtenir de l’aide et le manque de connaissance des produits par les conseillers arrivent en tête de liste à près de 60 %.

Le savoir et la formation des employés sont plus cruciaux dans certains secteurs. Former un employé pour travailler dans une quincaillerie peut prendre de deux à cinq ans. Les gens viennent ici pour nous demander des conseils. On a besoin de connaître environ 12 000 produits différents, les gens ne veulent pas qu’on lise des étiquettes, ils veulent qu’on le sache par cœur , révèle Éric Paquet, le propriétaire de la quincaillerie Corriveau.

Rendre le service à la clientèle plus intéressant

Pour Éric Paquet, la rétention des employés en formation est elle-même un obstacle. C’est un domaine qui est très difficile, j’ai un employé qui est rentré, il y a deux semaines environ qui a dit que ça n’avait pas de bon sens le nombre d'appels qu’on faisait par jour , évoque-t-il.

Selon un sondage, 28 % des répondants estiment que le service à la clientèle se détériore depuis la pandémie dans les quincailleries. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Certains commerçants plaident pour la fermeture le dimanche, pour donner une journée de répit à leurs employés.

D’autres commerces adaptent les rôles de leurs employés en fonction de leurs forces. Mes employés qui ont de l’expérience, je ne veux plus les voir vider des camions et arroser des plantes, je ne veux que les voir répondre aux clients. Il y a plein de tâches qu’ils n’ont plus le droit de faire , relate Jean-Paul Daoust, copropriétaire de l’entreprise Floralies Jouvence.

Jean-Paul Daoust, copropriétaire de l’entreprise Floralies Jouvence, dans les allées de son commerce. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Le professeur Benoit Duguay souligne que les employeurs doivent user de plus en plus de créativité pour rendre les emplois de services à la clientèle plus intéressants. Si on ne peut pas satisfaire les gens sur le plan financier avec les salaires qu'ils exigent, il faut trouver d'autres façons, comme des accommodations au niveau des horaires, fournir des salles de sport ou des bars à café. On offre des bénéfices marginaux qui attirent les gens , soutient-il.

L’âge d’or du commerce en ligne

Pour contourner la détérioration du service à la clientèle, l’étude du CQCD indique que 33 % des répondants disent faire eux-mêmes leurs recherches en ligne avant de se rendre en magasin et que 26 % d’entre eux affirment acheter plus souvent en ligne.

Les plus jeunes sont encore plus nombreux à avoir adopté ces pratiques, selon Benoît Duguay.

Il ne croit toutefois pas que le commerce en ligne soit une panacée. La consommation c'est avant tout le plaisir. Il n'y a pas grand plaisir à s'asseoir devant son ordinateur, faire trois clics de souris et rentrer son numéro de carte de crédit , affirme le professeur.

Selon lui, le contact humain en magasin ne pourra jamais complètement être remplacé. Il y a encore des gens qui vont en magasin même pas pour acheter cette journée-là. Et, ça fait partie du plaisir de consommer. Et, ça, ça nécessite des gens en magasin , ajoute Benoît Duguay.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc