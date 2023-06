L’Université de Hearst célèbre sa 1re collation des grades depuis qu’elle est autonome

L’année est productive. Deux collations des grades sont prévues, l’une à la fin du printemps et l’autre à l'automne.

Il y aura juste demain [le 17 juin] de l'électricité dans l'air. On a 48 diplômés de nos programmes de premier cycle. On va voir demain pour la première fois les nouvelles toges, les nouvelles épitoges et le nouveau diplôme qu'on va remettre cette année , raconte d'un ton réjoui le recteur de l’Université de Hearst, Luc Bussières.

Il ajoute que ce sera l'occasion d’annoncer une autre collation des grades prévue pour l'automne concernant les étudiantes et étudiants du 2e cycle, qui recevront le diplôme d'études supérieures en psychothérapie.

Une cérémonie festive

M. Bussières indique qu’il y a beaucoup de fébrilité dans la communauté universitaire de Hearst.

Je suis allé voir un peu les préparatifs. Dans la salle où se tient la collation des grades, il y avait une dizaine de personnes qui s'affairaient à tout installer pour que tout soit parfait demain , souligne-t-il.

Luc Bussières, recteur de l'Université de Hearst, indique que, cette année, l'établissement qu'il dirige a accumulé des nouveautés : nouvelle identité visuelle, nouveau programme de 2e cycle et nouvelle structure organisationnelle. Photo : Radio-Canada

Pour lui, c’est un moment symboliquement très important. Un moment où l'Université va souligner les accomplissements de tout un chacun et se dire au revoir .

« On regarde partir ces belles jeunes personnes là vers d'autres défis. On ne va certainement pas les oublier en espérant qu'elles ne nous oublient pas non plus. » — Une citation de Luc Bussières, recteur de l’Université de Hearst.

Immense joie pour les finalistes

Les diplômés sont très heureux et fiers de leur parcours à l’Université de Hearst.

Je termine mes études universitaires et je suis vraiment prête pour la prochaine étape de ma vie, c’est avec beaucoup d’émotion que je pourrai réunir aussi les membres de ma famille qui viennent de Montréal pour l’événement , confie Tegra Sensele Nsimba, qui a suivi le programme de gestion des entreprises.

Tegra Sensele Nsimba termine le programme de gestion des entreprises à l'Université de Hearst. Elle est parmi les 48 diplômés qui reçoivent leurs diplômes le 17 juin. Photo : Soumis par Tegra Sensele

Originaire de la République démocratique du Congo, Tegra Sensele dit qu’elle se souviendra toujours de l’apport de l’Université de Hearst dans son développement scolaire.

Je n’oublierai pas le bon système éducationnel que l'Université m'a offert. Hearst avait un souci de satisfaire sa population estudiantine. Les professeurs ont toujours été là pour nous accompagner. Les membres de l'administration ont aussi été un grand soutien pour nous en tant qu'étudiants , relate-t-elle.

Des changements avec la nouvelle charte

Le 1er avril 2022, le gouvernement de l'Ontario octroyait à l’Université de Hearst le statut d'établissement autonome conférant des grades universitaires.

Avec la loi 276 qui a donné l'autonomie à l'université, ses dirigeants devaient mettre en place un nouveau conseil d'administration élargi, sans compter d’autres changements qui devaient également intervenir.

Au cours de cette année, nous avons accumulé les nouveautés, nouvelle identité visuelle, nouveau programme de 2e cycle qu'on mettait en place, nouvelle structure organisationnelle aussi. Pour ce faire, nous avons embauché une vingtaine de nouveaux employés, professeurs et membres du personnel , explique le recteur de l’Université.

Les préparatifs vont bon train pour la cérémonie de collation des grades du 17 juin à l'Université de Hearst. Photo : Photo soumise par Martine Laberge/U.Hearst

Luc Bussières rappelle aussi qu’en 2014 l’université accueillait ses quatre premiers étudiants internationaux.

Cette année, on en avait un peu plus de 230, c'est quand même toute une progression. Et puis, ces gens-là nous arrivent de différents pays , dit-il avec satisfaction.

C’est quelque chose qui a changé notre université. Nous avons plus de mixité et plus de diversité. C'est des expériences enrichissantes pour tout le monde , conclut-il.

