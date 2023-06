Deux initiatives lancées au Lac-Saint-Jean pour aider les jeunes pères

La première, la Route de la paternité, permettra de donner des informations adaptées aux pères avant, pendant et après la naissance d'un enfant. L'initiative est portée par le Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, de concert avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean et des organismes communautaires jeannois.

D'ailleurs, le centre Optimum va assurer un suivi postnatal auprès des nouveaux papas.

En fait, l'arrivée d'un enfant, c'est une réalité qui change complètement la vie des parents. C'est un moment où il peut y avoir de grands stress dans le système familial, c'est un moment où il peut y avoir des conflits, des séparations. Il y a des situations de séparation qu'on peut peut-être éviter si on parle avec les parents en amont, puis souvent, malheureusement, on parle à la mère, par rapport à la mère, en tant que mère et l'enfant, mais on oublie le père. Le père est souvent juste le conjoint de madame, n'est pas un père à part entière , a expliqué le directeur général de l’organisme, Sébastien Ouellet.

Par leur expérience personnelle de l’allaitement, Frédérick Gélinas et sa conjointe Marika P. Gauthier ont compris l’importance du père dans cette étape de la vie de parents. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

De son côté, l'organisme de soutien en allaitement Nourri-Source, situé à Alma, vient de lancer un nouveau service d'accompagnement pour les pères dont la conjointe allaite.

Le parrain d'allaitement Frédérick Gélinas a été formé par le Regroupement pour la valorisation de la paternité pour accompagner les pères qui se sentent souvent impuissants dans cette étape. Sous peu, il formera à son tour d'autres parrains d'allaitement capables de donner quelques trucs à d'autres hommes.