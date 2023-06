Cinq ménages de Saguenay pourraient se retrouver à la rue, selon l’OMH

Cinq ménages pourraient se retrouver à la rue parce qu'ils n'ont aucune solution d'hébergement présentement, a révélé l’Office municipal d’habitation (OMH) de Saguenay vendredi.

Selon les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) d'octobre dernier, le taux d'inoccupation se situe à 0,9 % à Saguenay, bien en-deçà du seuil d'équilibre de trois pourcent.

Le Service d'aide à la recherche de logement de l' OMH fait actuellement des démarches pour trouver un toit à ces personnes. La coordonnatrice au service à la clientèle, Julie Dallaire, a bon espoir que ces personnes trouvent un logement à temps malgré le taux d’inoccupation très bas.

On n’a pas de solution aujourd’hui, mais ils sont en démarche et on les accompagne. On sait qu’il y a des visites de logement qui sont prévues. Il nous reste encore une quinzaine de jours [...] Sinon on a des solutions temporaires pour eux. On regarde avec nos partenaires, on regarde avec des organismes communautaires du milieu et on est en discussion avec des propriétaires aussi , a-t-elle mentionné.