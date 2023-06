La moitié des écoles annoncées seront dans la capitale, Halifax.

Peu de détails concrets

Les détails sur les plans de la province étaient toutefois plutôt minces. Au moment de l’annonce, Becky Druhan, la ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, ne pouvait dire où seraient situées six de ces huit écoles.

On a pu apprendre vendredi que les écoles primaire et secondaire de New Germany, dans la région de Lunenburg, seraient consolidées en un seul même nouveau bâtiment.

La ministre a aussi mentionné la construction pour 2027 d’une nouvelle École des Beaux-Marais, une école francophone qui accueille des élèves de la prématernelle à la 8e année à Chezzetcook… mais elle l’avait déjà annoncée le mois dernier.

Quant à savoir où seront les quatre écoles prévues pour la Municipalité régionale d’Halifax, Becky Druhan s’est limitée à dire qu’elles seront bâties dans des secteurs en forte croissance .

Des élèves francophones toujours dans l’incertitude

En Nouvelle-Écosse, des francophones demandent depuis plusieurs années une nouvelle école secondaire qui serait située sur la péninsule d’Halifax, et qui permettrait aux élèves de l’école primaire Mer et Monde de faire leur secondaire en français dans le même quartier.

En ce moment, l’option francophone est l’École Mosaïque, située à Dartmouth, à une douzaine de kilomètres de Mer et Monde et de l’autre côté des ponts.

Becky Druhan est ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. (Photo d'archives) Photo : CBC / Robert Short

Vendredi, la ministre Becky Druhan a répété que les demandes du Conseil scolaire acadien provincial ( CSAP ) pour une nouvelle école sur la péninsule d’Halifax ou dans la communauté acadienne de Tor Bay étaient en cours d’examen.

Jean-Philippe Bourgeois, parent de deux élèves qui vont à l’école en français, est donc resté sur sa faim. On n'est pas surpris d'avoir une non-réponse parce que ça fait depuis que le CSAP a demandé au gouvernement une école urbaine qu'on n'a pas eu de réponse claire, et qu'ils sont juste en train de faire trainer leurs pieds , a-t-il déclaré, vendredi.

Jean-Philippe Bourgeois, vendredi à Halifax. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Le problème pour les parents, dit-il, c’est qu’en l’absence d’une école secondaire dans leur communauté, les élèves francophones doivent poursuivre leur scolarisation soit dans une école de langue française où ils sont loin de leurs amis, ou alors à l’école anglaise la plus proche.

On n'a pas un service équitable, comparable à la communauté anglophone, selon Jean-Philippe Bourgeois.

Si t'as un parent qui vit à Spryfield, qui est anglophone, il y a zéro chance que tu déciderais d'envoyer ton enfant à Burnside, même si l'école est nouvelle. C'est un choix qui fait juste pas de sens. Puis c'est le choix qu'on est forcés à faire , mentionne-t-il.

En septembre 2019, l'ancien gouvernement libéral avait offert ce bâtiment à Dartmouth qui est devenu l'école secondaire Mosaïque. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon M. Bourgeois, une cinquantaine de familles sont face à ce dilemme. C’est la communauté qui est perdante, dit-il.

Le père rappelle que tout ce dont la communauté francophone de ce secteur d’Halifax a besoin, c’est d’un local pour une école. Elle ne demande pas de gymnase ou de bibliothèque, puisque les élèves auraient accès aux services municipaux à proximité.

Quant au CSAP , il assure continuer de travailler de près avec le gouvernement provincial pour obtenir des réponses favorables à ses demandes.

Près d’un milliard de dollars en éducation

Le gouvernement provincial dit consacrer 948 millions de dollars à ce plan quinquennal en éducation et en développement de la petite enfance. Une somme de 240,8 millions de dollars avait été annoncée en mars. La somme de 707,2 millions de dollars représente donc un nouvel investissement.

De cette enveloppe, la province dit qu’elle va utiliser 120 millions de dollars pour ajouter des classes modulaires à des écoles existantes qui ont des besoins pressants et sont surpeuplées.

On dédiera par ailleurs 54 millions de dollars à des rénovations d'écoles.

Dans l'opposition, on aurait aussi souhaité davantage de précisions de la part de la ministre.

Le chef de l'opposition libérale, Zach Churchill, s'est dit heureux de voir que la nouvelle école à New Germany aura une école de métiers pour les jeunes du secondaire. Il avertit cependant que son parti aura le gouvernement à l'œil, car dans le passé, la construction de certaines écoles s'est faite avec des retards.

La porte-parole du NPD provincial pour les questions d'éducation, Suzy Hansen, se demande quant à elle si les plans pour des écoles à Halifax suffiront à répondre à la demande. Elle trouve aussi que les montants consacrés à la réparation d'écoles existantes sont plutôt minces.