La Sécurité sort le fouet sur Stay Safe!, son premier album

Un an après s’être dévoilé avec les simples Try Again et Suspens, le groupe montréalais La Sécurité a déballé vendredi son premier album complet, Stay Safe! Avec une fougue contagieuse, le quintette propose 10 titres enlevants qui jouent avec les codes de la new wave, du disco et du punk et s’écoutent d’une traite, sans temps mort.

La Sécurité est composé de Félix Bélisle, chanteur et bassiste de Choses Sauvages, de Laurence-Anne, d’Éliane Viens-Synnott, de Mélissa Di Menna et de Kenny Smith, qui se connaissent de par leurs parcours respectifs sur la scène musicale montréalaise.

Avec les trois premiers titres parus en amont de l’album, Try Again, Suspens et Anyway, la formation avait déjà bien affiché son penchant pour le genre de punk qui donne envie de se déhancher, plutôt que de se lancer dans un mosh pit. Le reste de l’album confirme cette tendance, et les comparaisons avec des groupes comme Bikini Kill ou Le Tigre tiennent toujours.

Le plaisir dans la simplicité

La réalisation plutôt minimaliste, mais rentre-dedans, de Félix Bélisle et Samuel Gemme laisse à chaque instrument amplement d’espace pour respirer, que ce soit les lignes de basse mordantes de Félix Bélisle, les riffs de guitare serpentins de Laurence-Anne et Mélissa Di Menna, la batterie infatigable de Kenny Smith ou les synthés hypnotiques qui habillent le tout.

Le tout est accompagné des paroles tantôt en français, tantôt en anglais portées par la chanteuse principale Éliane Viens-Synnott, qui les livre avec un ton pince-sans-rire, voire parfois frontal. Il y est notamment question de santé mentale, de deuil, et d’autonomisation des femmes, comme sur Hot Topic.

Que ce soit sur Dis-moi, Anyway, Serpent ou Waiting for Kenny, les membres du groupe semblent s’éclater en studio et cela se fait sentir à l’écoute tout au long de l’album. Le tempo rapide est soutenu sur la majorité des chansons, à l’exception de la langoureuse K9 qui se pose presque en intruse au milieu de l’album; une période de répit avant que l’avion ne redécolle.

Post-punk, art punk, egg punk, post-punk, new wave, disco… peu importe l’étiquette que l’on peut accoler à La Sécurité, Stay Safe! demeure avant tout un concentré de pop, autant subversive soit-elle.

La Sécurité, un groupe à surveiller

Depuis ses débuts, La Sécurité prône une approche DIY (do-it-yourself ou fais-le toi même) qui se traduit notamment dans ses visuels et ses vidéoclips faits maison.

Le groupe a poussé la chose un peu plus loin avec le vidéoclip de Hot Topic, signé par Éliane Viens-Synnott à partir d’un court métrage du même nom auquel elle avait réalisé pour un numéro de danse de son cru. La vidéo est proposée sur la page YouTube de La Sécurité dans sa version courte de quatre minutes ou dans sa version intégrale de neuf minutes.

Cette chanson était d’abord dans une pièce de danse (aussi intitulée Hot Topic) que j’ai chorégraphiée pour un court métrage. On a fait la trame [sonore] au tout début du groupe , explique la chanteuse dans un communiqué.

Pour l'album, on a compilé les meilleurs moments en une chanson [...] Hot Topic est une ode à la solidarité non apologétique entre femmes.

Avec autant de cordes à son arc, une première galette musicale convaincante et des échos du groupe jusque dans la presse et dans les radios américaines, La Sécurité se pose déjà comme l’une des nouvelles formations montréalaises qu’il faudra surveiller de près. En attendant l’éclosion totale, Stay Safe!

Le groupe sera en concert dans quelques villes du Québec et du Canada à compter du 16 juin. Il lancera officiellement son album le 18 août prochain à L’Escogriffe, à Montréal.