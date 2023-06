Saison de pêche en dent de scie sur la Côte-Nord

Le golfe du Saint-Laurent est en pleine transformation, selon Pêche et Océans Canada, et les conséquences de ces changements déferlent directement sur l’industrie de la pêche nord-côtière.

Le chercheur à l’Institut Maurice-Lamontagne Peter Galbraith explique que la progression du Gulf Stream, un courant de l’Atlantique qui remonte la côte américaine, pousse de l’eau chaude dans le Saint-Laurent et bouleverse l’environnement de plusieurs espèces.

Le chercheur à l’Institut Maurice-Lamontagne Peter Galbraith (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

D’après certains pêcheurs rencontrés par Radio-Canada, la pêche de la crevette nordique a été désastreuse cette année.

La crevette nordique n'aime pas particulièrement les températures au-delà de 6 °C. Actuellement, on a dépassé le 6 °C, on était plutôt en moyenne à 7 °C , explique M. Galbraith.

Il ajoute que dans certaines régions au nord-est du golfe du Saint-Laurent, la température idéale a largement été dépassée.

Le pêcheur et capitaine de navire André Boudreau remarque, en plus de la crevette, des changements dans la capture du turbo depuis trois ans.

Le pêcheur et capitaine de navire, André Boudreau Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

On voit que du côté de l’Atlantique, à l’est de Terre-Neuve, la pêche semble bonne, c’est comme si une barrière s'installe en raison de la chaleur de l’eau et empêche le turbo de descendre dans le golfe , croit-il.

L’absence de cette espèce et des bourgots met à mal le portefeuille du pêcheur.

Ça fait un mois qu’on ne pêche rien, mais tous les employés sont payés quand même. Il faut qu’il rentre des sous pour rentabiliser notre saison. Le temps qu’on a perdu a grugé dans le bas de laine , souligne M. Boudreau.

En revanche, d'autres espèces bénéficient du réchauffement des eaux. C’est le cas du homard, et des pêcheurs comme André Boudreau aimerait en profiter.

Il va falloir qu’on se penche peut-être sur d'autres espèces plus émergentes. Nous, les pêcheurs, on réclame des permis pour la pêche aux homards depuis trois ou quatre ans, ça serait intéressant. Ça aiderait les flottilles qui en ont le plus besoin , souligne-t-il.

M. Boudreau soutient que les changements observés dans les eaux du fleuve inquiètent les pêcheurs pour les prochaines saisons.

« On ne sait pas ce que ça va donner dans les prochaines années. Est-ce qu’il va y avoir d’autres problèmes dans trois à quatre ans? » — Une citation de André Boudreau, capitaine de navire

Peter Galbraith indique que d’autres espèces seront aussi touchées par le changement des eaux, comme le crabe des neiges, mais d'une manière plus difficile à prévoir.

Avec les informations de Renaud Chicoine-Mckenzie