La Société canadienne du sang appelée à renoncer à un contrat privé de collecte de plasma

L’Association des sciences de la santé de l'Alberta (HSAA), Friends of Medicare, ainsi que BloodWatch et le Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP), appellent la SCS à annuler le contrat avec Grifols et à respecter son mandat, qui consiste notamment à protéger le système bénévole de dons de sang et de plasma .

Ce contrat privatise en fait la majorité des collectes de plasma au Canada, puisque Grifols a pris le contrôle d'autres cliniques privées et qu'elle va s'étendre rapidement , soutiennent ces organisations.

Des représentants se sont présentés à la réunion publique du conseil d'administration de la SCS à Calgary, vendredi, pour interpeller directement ses membres et les informer de leurs objections face à « une prolifération du plasma rémunéré » au Canada.

« [Nous sommes] fermement opposées à la marchandisation du sang, du plasma et des tissus humains et [nous avons] toujours demandé au gouvernement d'étendre les interdictions actuelles de vente de sang et de tissus au plasma. » — Une citation de Organisations de défense des soins de santé publique

Par voie de communiqué, ces organisations estiment que bien que les termes du contrat soient secrets, des éléments qui ont été rendus publics violeraient clairement le protocole d'accord qui a créé la SCS. Ceux-ci iraient à l'encontre des recommandations de la Commission Krever ainsi que des directives de l'Organisation mondiale de la santé en matière d’approvisionnement en sang.

Le rapport de la Commission Krever, qui avait suivi le scandale du sang contaminé au Canada dans les années 1990, avait recommandé que les dons de sang ne soient pas rémunérés.

Pour un système de dons volontaires

Tout en se disant en faveur du renforcement d'un système de don de sang et de plasma volontaire et non rémunéré au Canada, les organisations exhortent le ministère fédéral de la Santé à intervenir pour protéger « notre système d'approvisionnement en sang et en plasma », si la SCS n'est pas disposée à renoncer à son contrat avec Grifols.

Chris Gallaway, directeur général de Friends of Medicare, souligne que son organisme s'engage en faveur des soins de santé publique et s'oppose fermement à tous les aspects de la privatisation du système de santé. « La décision de privatiser la collecte de plasma au Canada crée un précédent dangereux qui pourrait éroder notre système de dons volontaires. »

Abondant dans le même sens, Bert Blundon, président du SNEGSP , estime que privatiser la collecte de plasma menacerait directement le bien-être des patients et la viabilité à long terme du système de santé canadien.

À écouter : Des corporations étrangères menacent la récolte du plasma sanguin au pays, selon la Coalition canadienne de la santé

Contactée pour une demande d’entrevue, la SCS a répondu que « [son] expert en la matière n'est pas disponible actuellement ». Elle renvoie à un communiqué de presse publié en septembre, dans lequel elle faisait valoir que grâce à l’accord avec Grifols, le Canada arriverait à une autosuffisance en plasma d'un minimum de 50 % le plus vite possible.

« L’accord prévoit également des mesures pour protéger le système national d’approvisionnement en sang », indiquait-elle, en ajoutant que ces mesures comprennent « des contrôles pour éviter des répercussions négatives sur le réseau actuel et futur des centres de donneurs de sang et de plasma ».

Avant l'annonce de l'accord avec la pharmaceutique, la SCS avait fait part d'une baisse de 31 000 donneurs pendant la pandémie de COVID-19, assurant que cette diminution l'avait laissée avec la plus petite base de donneurs en une décennie.

Le plasma est nécessaire à la fabrication des immunoglobulines, dont ont besoin un grand nombre de patients, notamment ceux atteints d'un déficit immunitaire. L'essentiel de l'approvisionnement en plasma de la SCS provient de l'étranger, notamment d'organisations qui rémunèrent les donneurs.

Ni la compagnie Grifols ni le ministère fédéral de la Santé n'ont pu être joints au moment de la publication de cet article.