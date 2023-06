Sigur Rós, Chilly Gonzales et Lynda Lemay parmi les sorties musicales de la semaine

La semaine musicale a été ponctuée de la sortie d’un album surprise de Sigur Rós, d’une reprise étonnante de Mr Oizo par Chilly Gonzales et de la poursuite du marathon d’albums de Lynda Lemay. Voici quelques chansons pour vos listes d'écoute.

Sigur Rós, Átta

Sigur Rós émerge de la brume islandaise avec Átta, une collection de titres aériens aux arrangements tantôt sobres, tantôt dramatiques. L’album, qui n’était pas annoncé, signe le retour du claviériste Kjartan Sveinsson au sein de la formation après dix ans d'absence.

Jónsi, la voix lancinante du groupe, explique l’intention derrière l’opus : Nous vieillissons et nous sommes de plus en plus cyniques, alors je voulais juste nous émouvoir afin que nous ressentions quelque chose.

Marie-Gold, Banque de beats mondiale

La rappeuse montréalaise Marie-Gold continue de mettre la table pour son prochain album, Retour à Baveuse City (7 juillet), avec la volonté avouée de percer le marché européen. Dans le troisième extrait, Banque de beats mondiale , elle ramène son phrasé mitraillé sur la musique du producteur québécois Fifo.

Chilly Gonzales, Cut Dick

Le musicien franco-canadien Chilly Gonzales a surpris ses fans cette semaine en dévoilant une version orchestrale du titre Cut Dick (2008)  (Nouvelle fenêtre) du maître français de l’électro Mr Oizo (Quentin Dupieux).

L’entraînante chanson, second extrait de l’album à paraître French Kiss (15 septembre), est accompagnée d’un étrange vidéoclip de Quentin Dupieux, qui, en parallèle de sa carrière de musicien, a aussi réalisé une série de films absurdes comme Rubber et Fumer fait tousser.

Lynda Lemay, Des bordées de mots et Critiquement incorrect

Il y a les artistes qui mijotent leurs albums pendant des années, et il y a Lynda Lemay. En 2021, la musicienne a promis pas moins de 11 albums de 11 chansons en 1111 jours. La raison est simple : créer la rend heureuse.

La chanteuse du Plus fort c’est mon père ne démord pas de son projet : vendredi, elle a dévoilé ses 8e et 9e offrandes : Des bordées de mots et Critiquement incorrect. Ses albums sont offerts sur les plateformes d’écoute  (Nouvelle fenêtre) .

Lynda Lemay veut sortir 11 albums en 1111 jours. Photo : Page Facebook de Lynda Lemay

Killer Mike, Michael

Après le succès de son groupe de hip-hop Run the Jewels, Killer Mike est de retour avec un premier album solo en plus d’une décennie.

J'ai réalisé, assis chez moi pendant la pandémie, que je n'avais jamais eu l'occasion de présenter Michael aux gens , a-t-il déclaré en entrevue avec le média spécialisé The Ringer, en référence à la photo de couverture de l’album qui le montre à 9 ans.

Avec Michael, le rappeur américain dévoile au public ce petit enfoiré espiègle qui connaît la parole de Dieu , avec des collaborations de Young Thug, d'André 3000, de Future, de 2 Chainz ou encore de Ty Dolla $ign.