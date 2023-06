Grammys : pas de prix pour les chansons créées par IA sans intervention humaine

Associated Press

L’équipe d’organisation des Grammys, aux États-Unis, a annoncé vendredi plusieurs changements aux règlements du concours, dont l'ajout d'un règlement stipulant que seuls les créatrices et les créateurs humains sont admissibles aux prix, excluant de facto les pièces créées uniquement avec l'intelligence artificielle.

Une œuvre qui n'a pas d'autrice ou d'auteur humain n'est admissible dans aucune catégorie , a tranché la Recording Academy dans son nouveau Protocole pour l'intelligence artificielle, rendu public vendredi.

Cette règle a été établie à la suite de la réunion semestrielle du conseil d'administration qui a eu lieu le mois dernier, où il a été déterminé que les œuvres comportant des éléments d'intelligence artificielle étaient admissibles, tant qu'un être humain y avait apporté une contribution significative à la musique et/ou aux paroles.

Le dévoilement des nouvelles règles a eu lieu peu après l'annonce de Paul McCartney, mardi, disant qu'une dernière chanson des Beatles avait été enregistrée à l'aide de l'intelligence artificielle en extrayant la voix de John Lennon d'une ancienne démo.

D’autres changements à souligner

En plus de la règle concernant l'intelligence artificielle, l'Académie a annoncé que des changements avaient été apportés à d'autres catégories. Désormais, pour être nommé dans la catégorie de l'album de l'année, un musicien ou une musicienne devra être responsable d'au moins 20 % du travail sur le disque.

Cette mise à jour diffère d'une décision prise en 2021 qui permettait à toute personne ayant travaillé sur l'album de recevoir une nomination.

Le nombre de personnes qui seront nommées dans les quatre catégories les plus prisées – les meilleures nouvelles et meilleurs nouveaux artistes ainsi que la chanson et l'album de l'année – passera de 10 à 8.