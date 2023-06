Dernière fin de semaine pour les travaux sur le pont Dubuc à Chicoutimi

Ils débuteront à 21 heures vendredi soir pour se poursuivre jusqu’à lundi matin 6 h. Pendant cette période, la circulation sera interrompue dans les voies en direction sud et se fera à contre sens dans la travée nord.

Les bretelles de sortie vers le boulevard Tadoussac, sur la rive nord, et vers le boulevard du Saguenay Ouest, sur la rive sud, seront fermées. Des chemins de détour seront mis en place, mais des ralentissements importants sont à prévoir.

La porte-parole régionale du MTMD , Nathalie Girard, remercie d’ailleurs les automobilistes pour leur patience.

Surtout pour avoir modifié leurs déplacements. On l'a vu d'un week-end à l'autre, la fluidité s'est améliorée, donc clairement les gens ont adapté leur trajet en fonction de l'entrave. Moins d'impatience, donc les comportements déviant, on les a moins observés. On rappelle aux gens de respecter la signalisation. C'est bien important de demeurer dans la zone délimitée par les cônes, de ne pas les traverser, donc d'être patient , avait-elle raconté lors d'une entrevue accordée en matinée.

Les travaux sur le pont Dubuc ont débuté en 2015. Ils devaient être complétés l’an dernier après une série de retards, dont un appel d'offres annulé.

L’investissement prévu au départ était de 45 millions de dollars. Cette somme pourrait être revue dans le bilan final.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre