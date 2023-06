155 000 fonctionnaires ratifient leur entente de principe

Les membres de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) travaillant pour le Conseil du Trésor et l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont voté majoritairement en faveur de la ratification de leur entente de principe.

L’annonce du syndicat est intervenue vendredi à 15 h, par voie de communiqué.

Les nouvelles conventions collectives s'appliqueront des années 2021 à 2024. Elles prévoient notamment des augmentations salariales s’élevant à 12,6 %, réparties sur l’ensemble de la période.

L' AFPC a également obtenu des garanties sur le travail à distance, une meilleure sécurité de l’emploi pour les travailleurs, ainsi que des engagements pour l’instauration de lieux de travail plus sûrs et plus inclusifs.

Aujourd'hui, nous rendons hommage à nos membres qui ont fait preuve d'un engagement et d'une solidarité inébranlables tout au long du processus de négociation et pendant l'une des grèves les plus importantes de l'histoire du pays , a déclaré le président national de l' AFPC , Chris Aylward.

Le président national de l'AFPC, Chris Aylward (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Nous nous sommes battus ensemble et avons obtenu des gains importants qui ont fixé la barre non seulement pour nos membres, mais aussi pour tous les travailleurs et travailleuses du Canada , a-t-il ajouté.

Au cours des prochaines semaines, l’ AFPC rencontrera les représentants du Conseil du Trésor et de l' ARC pour signer les nouvelles conventions collectives.

Le Conseil du Trésor et l' ARC disposent de 180 jours à compter de la date de signature des nouvelles conventions collectives pour augmenter les salaires en fonction des nouveaux taux et accorder un salaire rétroactif pour la période écoulée depuis l'expiration des contrats précédents.

Au moment d'écrire ces lignes, Radio-Canada n'avait pas encore obtenu de réaction de la part du Conseil du Trésor.

Plus de détails à venir