Blaine Higgs laisse planer le doute sur l’avenir des députés dissidents

Au lendemain de la démission de la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, l’avenir des cinq autres députés et ministres progressistes-conservateurs qui ont voté aux côtés de l’opposition reste incertain. Blaine Higgs exclut aucune option concernant leur futur.

Jeudi après-midi, Dorothy Shephard démissionnait de son poste de ministre expliquant ne plus pouvoir supporter le style de gouvernance du premier ministre.

Cela fait longtemps que j’y pensais. J’ai fait tout ce que je pouvais faire au sein du Cabinet et je ne pense pas être en mesure de faire plus , a assuré l’ancienne ministre vendredi matin à l’antenne de CBC .

À leur micro, elle a affirmé qu’il était difficile de travailler sous le leadership de Blaine Higgs et qu’elle éprouvait des difficultés à travailler avec lui depuis plusieurs années.

Lors de sa démission, en octobre dernier, Dominic Cardy avait invoqué des raisons similaires pour quitter brutalement son poste de ministre de l’Éducation.

L’opposition reproche également au premier ministre sa façon de gouverner, sans écoute, sans consultation, sans partenariat avec les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, ça ne fonctionne pas .

Un remaniement à venir?

Lorsqu’elle a donné sa note de démission à Blaine Higgs, Dorothy Shephard lui aurait dit c'est une bonne chose de l’avoir fait à l’avance . Une petite phrase qui selon la députée pourrait indiquer un remaniement au sein de son gouvernement.

En attendant la nomination du remplaçant de Dorothy Shephard, Tammy Scott Wallace, déjà ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, va assurer ses fonctions par intérim.

Nous allons rendre tout ça plus officiel la semaine prochaine , a dit Blaine Higgs vendredi.

Le premier ministre n’a pas dit si cette officialisation serait accompagnée d'un remaniement plus important et si Dorothy Shephard pourrait rester au sein du caucus progressiste-conservateur comme elle le souhaite.

La politique 713 au cœur de la tempête au sein du caucus

La révision de la politique 713 - qui vise à rendre obligatoire d’obtenir l’accord des parents pour utiliser le pronom ou prénom du choix d’un enfant même de manière informelle dans les écoles de la province - a été la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour Dorothy Shephard et a déclenché sa démission.

Jeudi, elle a voté aux côtés de l’opposition pour une motion déposée par les libéraux qui réclame que le défenseur des enfants et de la jeunesse réalise des consultations sur les effets de la politique 713 et fournisse un rapport en août.

Elle n’était pas la seule à sortir du rang. Cinq autres députés - dont trois ministres - ont également voté pour, permettant à cette motion non contraignante d’être adoptée.

Jeff Carr, Andrea Anderson-Mason, Daniel Allain, Trevor Holder et Ross Wetmore s’opposaient publiquement à leur chef pour la deuxième fois en une semaine.

Dans les coulisses, il y avait beaucoup de discussions entre nous pour avoir l'obtention de l'appui des six [députés progressistes-conservateurs] Il y a eu beaucoup de conversations et de négociations , affirme Susan Holt, qui ajoute que les députés en cause ont eu leur mot à dire sur la formulation finale de l'amendement.

Pour Blaine Higgs, cette semaine est inquiétante. C’est un sujet [la politique 713] sensible. On voit l’émotion à son paroxysme .

Arlene Dunn, qui n’était pas présente à l’Assemblée législative jeudi mais avait déjà fait connaître son opposition au premier ministre sur la politique 713, a assuré vendredi qu’elle aurait voté comme ses collègues dissidents.

Elle croit que les députés doivent avoir des conversations sur l’avenir .

Un leadership attaqué

Le premier ministre acceptera-t-il de garder les ministre dissidents dans son gouvernement après ces bravades publiques répétées?

Blaine Higgs est resté vague concernant leur futur. Je ne dis pas non à beaucoup de choses en terme de projection et prédiction. J'évalue chaque jour et je décide de la meilleure approche en fonction.

Mais il a tenu à réaffirmer son leadership.

« On a beaucoup de personnalités fortes dans notre caucus, je pense que c’est évident. Vous pouvez m’inclure là dedans, mais je suis le premier ministre. Des décisions doivent être prises » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Concernant la demande de révision de son leadership qui a été faite par l’ancien ministre conservateur Jean-Pierre Ouellet, Blaine Higgs ne se dit pas inquiet.

Certains, comme l’ancien ministre conservateur Dominic Cardy, pensent que le premier ministre va convoquer une élection lundi.

On ne convoque pas une élection parce qu’on ne peut pas diriger. On démissionne , a écrit celui qui siège désormais seul en tant qu’indépendant sur son compte Twitter.

Du côté des libéraux, on se prononce pas sur la question. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, ce qui se passe dans sa tête , a ajouté Susan Holt, cheffe du parti libéral.

Talonné sur un déclenchement potentiel des élections, le premier ministre a assuré qu'il n'allait pas creuser lq question avant de dire qu'il ne fermait la porte à aucune possibilité.

