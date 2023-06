Un sondage réalisé par la firme Léger ce printemps révèle que les Gatinois sont assez satisfaits des services offerts par la municipalité. Par contre, plusieurs indicateurs sont à la baisse. Des enjeux de communication pourraient être en cause, selon les élus.

La ville de Gatineau a obtenu la note de 6,8/10 pour l'ensemble de ses services. La norme Léger, soit un indice qui représente la note moyenne des municipalités de taille similaire en province, est établie à 6,9/10.

Le sondage téléphonique a été réalisé par la firme Léger en avril dernier, auprès de 703 résidents. La marge d'erreur se situe à plus ou moins 4 %.

Environ 1000 personnes ont également répondu à un questionnaire en ligne sur une base volontaire. Les données sont encore à l'étude.

Une diminution sur la majorité des indicateurs

Bien que la note soit similaire à celle des autres grandes villes du Québec, Gatineau enregistre une légère diminution de 0,4 point de sa moyenne générale depuis 2020. La note était alors de 7,2/10.

La firme Léger attribue ce changement à la légère baisse du niveau de satisfaction enregistrée par sept services municipaux. Par ailleurs, sept services ont obtenu une note en deçà de la norme Léger.

Règle générale, les Gatinois sont de moins en moins satisfaits des services municipaux, lorsqu'on regarde les notes accordées à ceux-ci depuis 2010.

Les bibliothèques, grandes championnes

En ce qui a trait aux services des sports, des loisirs et de la culture, ce sont les bibliothèques qui obtiennent la plus haute note générale en termes de satisfaction, soit 7,5 sur 10. Plus de 50 % des répondants se sont dits très satisfaits de ce service.

La Bibliothèque Donalda-Charron, dans le secteur du Plateau, à Gatineau ( Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Plusieurs diminutions ont toutefois été enregistrées dans ces services, la scène culturelle étant la plus durement touchée. La note est passée de 8 sur 10 en 2020 à 6,7 sur 10 en 2023.

La satisfaction à l'égard des activités sportives a aussi enregistré une baisse significative, passant de 7,3 sur 10 en 2022 à 6,5 sur 10. La norme léger est de 7,4.

Fermant la marche, la protection du patrimoine et les événements organisés par la municipalité ont respectivement obtenu 6.2 et 6.5 sur 10.

Le transport, une question qui divise

Avec une note de 6,1, le transport en commun obtient à peine la note de passage. Ce résultat est d'ailleurs significativement inférieur à la norme Léger, établie à 7.

Des usagers de la Société de transport de l'Outaouais (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

En 2023, Gatineau a accordé 10,6 % de son budget au transport en commun. Questionné sur cet investissement, 39 % des répondants ont indiqué que la municipalité devait en faire plus alors que 38 % ont indiqué que le budget actuel était suffisant.

Le niveau de satisfaction pour les services de mobilité et de transport a été ventilé selon les différents secteurs de Gatineau.

Il y a des disparités entre nos secteurs , a lancé le conseiller municipal du district de Masson-Anger, Mario Aubé. C’est urgent le transport dans l’est, quand on regarde les chiffres, 4,9 c'est le pire dans la ville !

À Aylmer, la question de la fluidité du transport aux heures de pointe devra être adressée puisque les répondants ont accordé une note de 5/10. Les résidents de Hull ont accordé des notes significativement plus élevées à la fois pour la fluidité (6,3) et le transport en commun (6,6).

Miser sur la communication

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a souligné qu'il fallait trouver une façon de mieux communiquer à la population les actions posées par la Ville pour s'attaquer à des dossiers importants.

Elle donne en exemple la mauvaise opinion qu'on les gens des rues et des trottoirs pour l'ensemble du territoire. L’entretien des rues et des trottoirs n'a pas obtenu la note de passage avec un maigre 5,7/10, ce qui illustre bien le mécontentement des citoyens.

Parfois les citoyens en arrivent à des constats qui peuvent être surprenants alors que ce conseil n’a jamais voté autant d’argent pour ça , a-t-elle fait valoir.

Le conseiller municipal et président du comité exécutif, Daniel Champagne a souligné que la question de la communication faisait l'unanimité à la table du conseil. Il faut mieux communiquer les actions que l’on prend.